Politiķis uzsvēra, ka "Vienotībai" ir nepieciešams atkopties, mobilizēties un mesties cīņā. "Vienotībai" jābūt modernai partija, kas nav noslēgta sevī, priekšsēdētājs strādā komandā, piesaista jaunus biedrus, sacīja Ašeradens. Viņaprāt, partija nevar būt augstprātīga, tai jāpadara politika atklāta.

Viņš arī sacīja, ka ievēlēšanas gadījumā mudinās par priekšsēdētāja vietniekiem kļūt iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski, kurš koordinētu valdības darbu, deputātu Ainaru Latkovski, kurš būtu atbildīgs par Saeimas frakcijas koordināciju, kā arī Rīgas domes deputātu Vilni Ķirsi.

Ašeradens arī klāstīja, ka politikā ir iespējami vairāki destruktīvi virzieni, pret kuriem iestājas "Vienotība", - prokremliskais virziens un valsts nozagšana.

Politiķis pauda viedokli, ka tieši "Vienotībā" no visām Latvijas partijām ir lielākais intelektuālais potenciāls. Tomēr arī tas nav pasargājis partiju no kļūdām, piebilda Ašeradens. Kā kļūdas viņš minēja valdības grožu atdošanu bez vajadzības, nespēja vienoties par premjera kandidātu, nespēja norobežoties no reputāciju graujošiem biedriem. "Tas nav [ilggadējās partijas līderes vadītājas Solvitas] Āboltiņas jautājums," uzskata Ašeradens.

Vēlāk, komentējot Edvarda Smiltēna lēmumu nekandidēt uz partijas vadītāja amatu un izstāties no "Vienotības", Ašeradens pauda nožēlu par šādu situāciju. Viņš apgalvoja, ka līdz pēdējam brīdim mēģinājis rast risinājumus, lai tā nenotiktu.

Vienlaikus Ašeradens sacīja: "Liekas, ka viņš aizgāja nedaudz par tālu - politika nav vienas personas spēle, tā ir komandas spēle".

Pēc Ašeradena domām, kongress varētu būt brīdis, kad arī vairāki citi biedri apdomās jautājumu par to, palikt partijā vai aiziet. Politiķis gan pauda pārliecību, ka lielākā daļa partijas biedru turpinās tajā darboties.

Kā ziņots, šodien "Vienotības" kongresā notiks jauna valdes priekšsēdētāja un politiskā spēka vadības vēlēšanas. Uz "Vienotības" valdes priekšsēdētāja amatu iepriekš bija izvirzītas ekonomikas ministra, Ministru prezidenta biedra Arvila Ašeradena un partijas priekšsēdētāja vietnieka Smiltēna kandidatūras. Smiltēns savā uzrunā paziņoja, ka izstāsies no partijas un uz šo amatu nekandidēs.