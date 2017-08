"Mūsu rokās ir smags, vērtīgs un nozīmīgs instruments, kura iespējas vēl nebūt nav izmantotas. Instruments, par kuru atbildību nesam mēs visi, nevis tikai esošā, bijusī vai potenciālā partijas vadība. Mūsu pirmais un svarīgākais uzdevums šodien ir kopīgi apzināties "Vienotību" kā derīgu instrumentu politisku mērķu izvirzīšanai un sasniegšanai," uzsvēra Rozenbergs

Viņš uzrunā kongresa delegātiem norādīja, ka tikai ar izlēmīgu rīcību būs iespējams turpināt pieteiktās reformas nodokļos, veselības un sociālās drošības jomās, izglītībā, reģionu attīstībā.

"Mēs nespēsim virzīties uz priekšu, nemainot politiskā procesa kultūru - bez uzticēšanās sabiedrībai nav iespējams atjaunot sabiedrības uzticēšanos politiķiem. Runāsim atklāti, domāsim atklāti, rīkosimies atklāti," aicināja partijas domes vadītājs, uzsverot, ka pirmkārt ir svarīgi saglabāt ticību ideāliem, kas bijuši "Vienotības" dibināšanas pamatā.

Rozenbergs uzskata, ka "Vienotības" rindās ir gudri politiķi ar plašu un valstisku redzējumu, turklāt partijai pievienojas jauni cilvēki ar jaunu skatījumu un jaunu pieredzi, tādēļ ir svarīgi izmantot partijas kapacitāti, kompetenci un stingri aizstāvēt savas prioritātes. "Mums nevajag izgudrot jaunus un nesasniedzamus mērķus. Mūsu vēlētājs un Latvijas sabiedrība jau sen vairs negaida populistiskus glābējus baltos zirgos," piebilda Rozenbergs.

"Mana pilsēta, Cēsis, spēja mainīties un no ekonomiskās krīzes smagi skartas un BBC apņirgtas mazpilsētas piecelties, noskurināties un lēnām kļūt par vienu no iekārojamām vietām dzīvei Latvijā," norādīja Cēsu mērs, piebilstot - ja to var Cēsis, to var Latvija.

"Latvijai ir vajadzīga pragmatiska, eiropeiska, atklāta politiska partija ar skaidru un vērtībās balstītu apsolījumu, un šāds rīks atrodas mūsu rokās. Neļausim mums to atņemt, neļausim tam izšļukt no rokām," uzrunas noslēgumā kongresa delegātus aicināja Rozenbergs.

Kā ziņots, šodien "Vienotības" kongresā notiks jauna valdes priekšsēdētāja un politiskā spēka vadības vēlēšanas. Politiķis Edvards Smiltēns šodien partijas kongresā paziņoja, ka pamet "Vienotību" un nekandidēs uz partijas vadītāja amatu.

Kandidatūras uz valdes priekšsēdētāja amatu būs iespējams izvirzīt arī partijas kongresā.

Kongresam bija izvirzīti 328 delegāti, un no rīta bija reģistrējušies 257 "Vienotības" biedri.