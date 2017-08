Attēlam ilustratīva nozīme. (Foto: Shutterstock)

Metadonu iedzērušais bērns ļoti smagā stāvoklī atrodas slimnīcā, viņa vecāki aizturēti

Vakar, 17.augustā, pēc metadona iedzeršanas, slimnīcā smagā stāvoklī tika nogādāts divus gadus vecs zēns. Šobrīd Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka bērna vecāki šo medikamentu lietojuši, lai ārstētos no narkotiku atkarības, tomēr, neparūpējoties par to, lai šis preparāts neatrastos bērnam brīvi pieejamā vietā, bērns to iedzēris, informē Valsts policijā.