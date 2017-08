20.augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Krišjāņa Barona ielai.

No 19.augusta plkst. 21.00 līdz 20.augusta plkst. 1.00 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu kuģošanas līdzekļiem, kuriem piestātnes atrodas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam jāatrodas nekustīgi piestātnēs.

No 17.augusta plkst. 22.00 līdz 21.augusta plkst. 7.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

19.augustā no plkst. 23.00 līdz plkst. 23.15 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta satiksmi):

- 13.janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11.novembra krastmalai;

- 11.novembra krastmalā, posmā no 13.janvāra ielas līdz Akmens tiltam;

- Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

- pāri Akmens tiltam.

Tiks slēgta gājēju satiksme no 18.augusta plkst. 21.00 līdz 20.augusta plkst. 9.00 uz AB dambja.

Rīgas svētku pasākumu laikā no 18. līdz 20.augustam tiks aizliegta velorikšu, alus velosipēdu un zirgu pajūgu satiksme Vecrīgas teritorijā un 11.novembra krastmalā.

Rīgas dome aicina iedzīvotājus laicīgi plānot savus pārvietošanās maršrutus nedēļas nogalē un nepieciešamos satiksmes ierobežojumus uztvert ar izpratni.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Satiksmes vadības centru pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3600.