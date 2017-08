Ministrijā atgādina, ka kopš 2015.gada septembra Riekstiņš ministrijā pildīja vēstnieka - ģenerālinspektora pienākumus, savukārt līdzšinējā karjerā no 2011. līdz 2015.gadam viņš bija Latvijas vēstnieks Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), savukārt no 2004.gada līdz 2007.gadam - vēstnieks ASV, kā arī no 2006.gada līdz 2007.gadam - nerezidējošais vēstnieks Meksikā.

Laikā no 1993.gada līdz 2004.gadam Riekstiņš pildīja ĀM valsts sekretāra pienākumus. Tāpat vēstnieks vadījis Latvijas delegācijas iestāšanās sarunām vairākās nozīmīgās starptautiskajās organizācijās, piemēram, iestāšanās sarunas NATO un Pasaules Tirdzniecības organizācijā, skaidroja ministrijā.

Savukārt no 2007.gada līdz 2010.gadam Riekstiņš bija Latvijas ārlietu ministrs. Tāpat viņš saņēmis trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni komandiera pakāpē un otrās šķiras Atzinības krustu lielvirsnieka pakāpē, kā arī vairāku citu valstu augstākos apbalvojumus.

Valsts prezidents akreditācijas vēstules šodien pasniedza arī jaunajai Latvijas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) - Astrai Kurmei.

Darbu ārlietu dienestā Kurme uzsāka 1993.gadā Eiropas Savienības (ES) politikas nodaļā un diplomātes karjeras laikā no 2000. gada līdz 2001.gadam viņa bijusi ĀM Finanšu un īpašuma departamenta direktore, savukārt līdz 2004.gadam - ES departamenta direktore. Valsts sekretāra vietnieces Eiropas lietās pienākumus Kurme pildīja no 2005.gada līdz 2006.gadam, bet ārlietu ministra biroju vadīja 2004. un 2005.gadā, skaidroja ministrijā.

Kurme bija arī ĀM valsts sekretāra vietniece - administratīvā direktore laikā no 2011.gada līdz 2013.gadam, kā arī strādājusi Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES un Latvijas vēstniecībā Beļģijā. No 2006. līdz 2011.gadam viņa bijusi Latvijas vēstniece Itālijā, pastāvīgā pārstāve ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā, kā arī nerezidējošā vēstniece Maltā, Sanmarīno un Albānijā.

Kurme ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas diplomātisko attiecību veicināšanā un attīstībā, kā arī ir saņēmusi Itālijas apbalvojumu - ordeni "Ordine della Stella d’Italia" un Nīderlandes Karalistes apbalvojumu - ordeni "Order of Orange-Nassau", norādīja ministrijā.

Jau ziņots, ka Riekstiņš amatā nomainīs Kurmi, kas bija vēstniece Krievijā kopš 2013.gada.