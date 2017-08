Ķīniešu apkrāpšanas lietā, iespējams, iesaistīto Latvijas iedzīvotāju Ķīnai neizdos

VP rīcībā nav ziņu par to, ka personas būtu nelikumīgi vai likumīgi nodarbinātas. Par to nekas neliecināja arī viņu dzīvesvietā, bez tam no aizturētajām personām netika saņemti lūgumi par aizturēšanas faktu informēt savus darba devējus, skaidroja Geida.

Ārvalstnieki aizturēti saistībā ar aizdomām par viņu nelegālu uzturēšanos Latvijā. Tagad Ģenerālprokuratūra lems jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu tām personām, kuras aizturētas izdošanas nolūkos Ķīnai, skaidroja Geida.

Šajā lietā neviens Latvijas pilsonis netika aizturēts Kriminālprocesa likuma kārtībā. Policija turpina notikuma vietā konstatētā Latvijas pavalstnieka pārbaudi, lai noskaidrotu viņa iespējamo lomu noziedzīgā grupējuma darbībā. Policijas pārstāvis gan nekomentēja kāda ir bijusi šī vīrieša nodarbošanās.

Geida skaidroja, ka Ķīna nav to valstu starpā, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums par savas valsts pilsoņu izdošanu, taču nekomentēja kāda būs tālākā rīcība, ja policija konstatēs minētās personas pieļautus likumpārkāpumus.

Geida arī norādīja, ka šobrīd ir priekšlaicīgi runāt par personu izdošanas izmaksām, taču apliecināja, ka konvojēšanas izmaksas sedz tā valsts, kura pieprasa personu izdošanu.

"Ja aizturētās personas lūgs izdot, tad tie būs jāsedz Ķīnas pusei. Gadījumos, kad personas tiek izdotas Latvijai saukšanai pie kriminālatbildības visus ar personas konvojēšanu saistītos izdevumus sedz Valsts policija. Valsts policija pēc personas nogādāšanas Latvijā piedzen kriminālprocesuālā kārtībā ar konvojēšanu saistītos izdevumus no atvestajām personām kā procesuālos izdevumus," skaidroja Geida.

Jau ziņots, ka Valsts policija pirmdien vērienīgā operācijā Rīgā un tās apkaimē aizturējusi 110 cilvēkus. Šis noziedzīgais grupējums izkrāpis vairāk nekā divus miljonus eiro no Ķīnas iedzīvotājiem.

Krāpšana notikusi, izmantojot telefonkrāpšanas metodes, taču detalizētāku informāciju Latvijas policija nesniedz. Krāpšana veikta laika posmā no šī gada marta līdz jūlija beigām.

VP saņēma tiesiskās palīdzības lūgumu no Ķīnas, kā rezultātā veikta izmeklēšana un operatīvās darbības divu mēnešu garumā, kas rezultējās pirmdien veiktajā operācijā.

Tāpat policijā palīdzība saņemta no Valsts robežsardzes, jo iesaistīts liels skaits aizdomās turamo, kuriem nav skaidra izcelsmes valsts, kā arī ir aizdomas par to, vai viņi atrodas Latvijā legāli.

Starp aizturētajiem ir arī viens Latvijas pilsonis. Lietā izņemts liels apjoms ar lietiskajiem pierādījumiem, kas palīdzēs Ķīnas tiesībsargājošajām institūcijām.