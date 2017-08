Rīgas svētku laikā pilsētā tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi, būs slēgta 11. novembra krastmala

Tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm):

- no 17.augusta plkst. 22.00 līdz 21.augusta plkst. 7.00 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai (arī velorikšas, elektromobiļi un zirgu pajūgi);

- no 17.augusta. plkst. 22.00 līdz 21.augusta plkst. 7.00 11.novembra krastmalai paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē (arī velorikšas, elektromobiļi un zirgu pajūgi);

- 19.augustā no plkst. 7.00 līdz plkst. 20.00 Eksporta ielā, posmā no Elizabetes ielas līdz Muitas ielai (izņemot transportlīdzekļus ar pasākuma organizētāja izsniegtām caurlaidēm un transportlīdzekļus, kuriem nepieciešams iekļūt un izkļūt no Rīgas pasažieru ostas);

- no 18.augusta plkst. 21.00 līdz 20.augusta plkst. 9.00 uz AB dambja;

- no 19.augusta plkst. 5.00 līdz 20.augusta plkst. 20.00 Reformācijas laukumā pie Sv.Pētera baznīcas no Kungu ielas puses (izņemot transportlīdzekļus ar pasākuma organizētāja izsniegtām caurlaidēm un ēku Kaļķu ielā 2, Grēcinieku ielā 11, Skārņu ielā 7 iedzīvotājus);

-19.augustā no plkst. 21.00 līdz plkst. 24.00 apgriešanās vietā 11. novembra krastmalā, virzienā uz Kaļķu ielu.

Tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm:

- no 17.augusta plkst. 20.00 līdz 21.augusta plkst. 7.00 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, 11.novembra krastmalas paralēlajā ielā, posmā no Jaunielas līdz Poļu gātei, un Bīskapa gātē;

- no 18.augusta plkst. 20.00 līdz 20.augusta plkst. 20.00 Kaļķu ielā, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam (RTU autostāvvieta), (izņemot transportlīdzekļus ar pasākumu organizatoru izsniegtām caurlaidēm un ar caurlaidēm Rīgas domes autostāvvietā);

- 19.augustā no plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 Maskavas ielā, posmā no Spīķeru ielas līdz Turgeņeva ielai (ielas labajā pusē);

- no 16.augusta plkst. 7.00 līdz 21.augusta plkst. 22.00 laukumā pie Rīgas Kongresu nama;

- no 18.augusta plkst. 21.00 līdz 19.augusta plkst. 2.00 un no 19.augusta plkst. 21.00 līdz 20.augusta plkst. 2.00 Ojāra Vācieša ielas posmā (abās pusēs) no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Hermaņa ielai;

- 19.augustā. no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 un 20.augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 ceļā uz Spilves lidostu;

- no 18.augusta plkst. 9.00 līdz 20.augusta plkst.17.00 Balasta dambī, posmā no Āzenes ielas līdz Ogļu ielai.

Nepieciešamības gadījumā tiks pārvietoti atstātie transportlīdzekļi uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu

Ņemt vērā, ka no 15.augusta plkst. 10.00 līdz 20.augusta plkst. 9.00 tiks ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu.

18.augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00, 19.augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 un 20.augustā no plkst. 10.00 līdz plkst.17.00 tiks ierobežota visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu (izņemot kuģošanas līdzekļus, kuru piestātnes atrodas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, kuģošanas līdzekļus ar organizatoru izsniegtām caurlaidēm un ievērojot sacensību norises vietas plānu).

19.augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 un 20.augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 tiks slēgta kuģu piestātne Nr.1 (pie Lielā Kristapa).

19.augustā no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālajai operai.

20.augustā no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00 tiks aizliegts atrasties un tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Krišjāņa Barona ielai.

No 19.augusta plkst. 21.00 līdz 20.augusta plkst. 1.00 tiks slēgta visu veidu kuģošanas līdzekļu satiksme Daugavas akvatorijā starp Akmens tiltu un Vanšu tiltu kuģošanas līdzekļiem, kuriem piestātnes atrodas posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam jāatrodas nekustīgi piestātnēs.



No 17.augusta plkst. 22.00 līdz 21.augusta plkst. 7.00 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

19.augustā no plkst. 23.00 līdz plkst. 23.15 nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot sabiedriskā transporta satiksmi):

- 13.janvāra ielā, posmā no Raiņa bulvāra līdz 11.novembra krastmalai;

- 11.novembra krastmalā, posmā no 13.janvāra ielas līdz Akmens tiltam;

- Uzvaras bulvārī, posmā no Valguma ielas līdz Akmens tiltam;

- pāri Akmens tiltam.

Tiks slēgta gājēju satiksme no 18.augusta plkst. 21.00 līdz 20.augusta plkst. 9.00 uz AB dambja.

Rīgas svētku pasākumu laikā no 18. līdz 20.augustam tiks aizliegta velorikšu, alus velosipēdu un zirgu pajūgu satiksme Vecrīgas teritorijā un 11.novembra krastmalā.

Rīgas dome aicina iedzīvotājus laicīgi plānot savus pārvietošanās maršrutus nedēļas nogalē un nepieciešamos satiksmes ierobežojumus uztvert ar izpratni.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Satiksmes vadības centru pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 3600.