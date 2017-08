Šī ēka atrodas Rīgā, Vijciema ielā 6/8. Tajā atradās arodskolas dienesta viesnīca. Tagad to apsaimnieko SIA "Grata", kas pastarpināti pieder Latvijā dzīvojošajam ukraiņu miljonāram Arturam Jeresjko.

Mācību iestādes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Genādijs Bulatovs laikrakstam skaidro, ka ēka Vijciema ielā pieder firmai SIA "Grata" un skola to visu laiku īrējusi. Savukārt "Grata" īrēja telpas ēkā Ernesta Birznieka-Upīša iela 12. Ēka piederēja valstij un bija nodota skolai lietošanā.

Situācija mainījusies pēc tam, kad Saeima pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 12 nodošanu, ar kuru ēka tika uzdāvināta ebrejiem. Attiecīgi ebreji izlika no telpām gan arodskolu, gan tās apakšīrnieku "Grata", savukārt "Grata" no savas ēkas izlika arodskolēnus, vēsta laikraksts. "Pirms pusotras nedēļas nodevām visas atslēgas un, kas tur tālāk notiek, nezinām," skaidro arodskolas pārstāvis.

Laikraksts vēsta, ka patlaban dienesta viesnīca ir slēgta un sazvanīt tur nevienu nevar.

Firmas "Grata nami" birojā par Vijciema ielas ēkā notikušo neko nav varējuši pastāstīt. Un īpašnieks esot pārlidojumos. Laikraksts noskaidrojis, ka Ukraiņu izcelsmes uzņēmējs Jeresjko ir daudznozaru kompānijas "Grata" prezidents, strādā ar nekustamajiem īpašumiem, importu, eksportu, krievu medijiem. Savulaik bijis Ogres komercbankas un vairāku ārzemju banku padomēs, darbojas arī apdrošināšanas biznesā. Izdevums "The Baltie Course" šogad skaitījis Latvijas aizņemtākos uzņēmējus un ierindojis Arturu Jeresjko devītajā vietā ar 32 amatiem dažādās firmās. Viens no tiem ir arī Kirgizstānas goda konsuls Latvijā.

Jau ziņots, ka Valsts policija pirmdien vērienīgā operācijā Rīgā un tās apkaimē aizturējusi 110 cilvēkus. Šis noziedzīgais grupējums izkrāpis vairāk nekā divus miljonus eiro no Ķīnas iedzīvotājiem.

Krāpšana notikusi, izmantojot telefonkrāpšanas metodes, taču detalizētāku informāciju Latvijas policija nesniedz. Krāpšana veikta laika posmā no šī gada marta līdz jūlija beigām.

VP saņēma tiesiskās palīdzības lūgumu no Ķīnas, kā rezultātā veikta izmeklēšana un operatīvās darbības divu mēnešu garumā, kas rezultējās pirmdien veiktajā operācijā.

Palīdzība saņemta arī no Valsts robežsardzes, jo iesaistīts liels skaits aizdomās turamo, kuriem nav skaidra izcelsmes valsts, kā arī ir aizdomas par to, vai viņi atrodas Latvijā legāli. Grupējuma locekļi šobrīd ievietoti aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centros Daugavpilī un Muceniekos. Personas ir bez dokumentiem un nevarēja pierādīt un pamatot legālu uzturēšanos Latvijā. Tagad robežsardze skaidros viņu identitātes un pamatojumu likumīgai uzturēšanai Latvijā, aģentūra LETA iepriekš noskaidroja Valsts robežsardzē (VRS).

Tagad gaidīts, ka Ķīna prasīs lielu daļu no aizturētajiem izdot.

Starp aizturētajiem ir arī viens Latvijas pilsonis.