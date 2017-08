Ostas svētkos rīdziniekus aicinās sasniegt jaunu Rīgas ostas kravu apgrozījuma rekordu

Jau šajā nedēļas nogalē, no 18. līdz 20. augustam, galvaspilsētā krāšņi un ar daudzveidīgām aktivitātēm ieskanēsies Rīgas pilsētas svētki 2017, kas rīdziniekiem un pilsētas viesiem sola aizraujošu programmu trīs dienu garumā. Pārsteigumus, atraktīvas un aktīvas izdarības piedāvās arī Ostas svētki. Tostarp sestdien un svētdien 11. novembra krastmalā pie Akmens tilta ikvienam būs iespēja virtuāli nokļūt Rīgas brīvostas teritorijā un pielikt arī savu roku ostas kravu pārkraušanā.

“Interaktīvā multimediju bāka palīdzēs izprast ikdienā cilvēku acīm neredzamo ostas darba specifiku, apskatīt, kā notiek kravu pārkraušanas operācijas, kādi un cik lieli kuģi tās pēc tam nogādā uz dažādām pasaules valstu ostām,” gaidāmo ieskicē Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāve Liene Ozola. Bākā apmeklētāji varēs izvēlēties kādu no četriem kravu veidiem – konteinerus, ogles, kokmateriālus vai metāla kravas un virtuāli uzkraut tās uz kuģiem, kuri tālāk pa Daugavu cauri jūras vārtiem dodas uz kādu no pasaules valstu ostām.

“Līdzdarboties varēs kā lieli, tā mazi Ostas svētku apmeklētāji, un ticam, ka iespēja virtuāli iekļūt ostas teritorijā būs interesanta daudziem. Savukārt mums būs saistoši uzzināt, par cik tūkstošiem tonnu bākas apmeklētāji būs kāpinājuši ostas darba jaudas. Protams, mūs urda arī interese par to, kurš no kravu veidiem svētku apmeklētāju vidū izrādīsies populārākais,” neslēpj Liene Ozola.

Pie Akmens tilta ikvienam būs iespēja virtuāli nokļūt Rīgas brīvostas teritorijā un pielikt arī savu roku ostas kravu pārkraušanā. (Foto: Andris Eglītis, "Osta. Cilvēks. Vēsture.")

Tāpat kā citos svētku aktivitāšu punktos, arī Brīvostas bākā pie Akmens tilta viesus izklaidēs Ostas svētku talismans Ronis Matrozis un viņa komanda, kas aicinās rosīties zīmēšanas studijā, fotografēties un tikt pie jūrnieka cienīgiem tetovējumiem. Svarīgi, ka bāka būs arī viens no Ostas svētku punktiem, kur apmeklētāji varēs saņemt kartītes, lai piedalītos Roņu salas uzdevumu risināšanā un pretendētu uz vērtīgām balvām.

“Sadarbībā ar "Tallink" ir sarūpēti Roņu salas uzdevumi, kurus izpildot, piecas ģimenes vai draugu grupas četru cilvēku sastāvā laimēs "Tallink" jūras kruīzu uz Stokholmu ar kuģi “Romantika” vai “Isabelle”. Laimīgos uzvarētājus jau svētdien pulksten 10.30 tiešajā ēterā kopā ar Radio SWH radošo komandu izlozēs Ronis Matrozis,” stāsta Liene Ozola. Viņa piebilst, ka apmeklētājus, kuri būs tikuši galā ar Roņu salas uzdevumiem, sagaidot arī citas balvas.

Aktivitātes “Roņu salas uzdevumi” nosacījumi ir vienkārši: “Roņu salā” jāpaņem kartīte, jāizpilda dažādi uzdevumi, par ko kartītē tiks iespiests zīmodziņš. Savācot visus zīmodziņus no dažādām aktivitāšu vietām, kartīte piedalīsies izlozē. Apmeklēt Rīgas brīvostas pārvaldes izveidoto multimediju bāku pie Akmens tilta ikviens varēs sestdien, 19. augustā no pulksten 13.00 līdz 23.00, kā arī svētdien, 20. augustā no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Plašāka informācija arī par citām Rīgas svētku aktivitātēm un norises vietām meklējama interneta vietnēs Rigassvetki.lv un Facebook.com/RigasBrivosta. Papildus tam visu svētku laiku nenogurstošs ceļvedis viesiem būs Radio SWH, kas ar intervijām un tiešraidēm ziņos par aktuālo.