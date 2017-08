Instagram

Rīgas svētkos ar priekšnesumiem priecēs vairāki ārvalstu viesmākslinieku kolektīvi

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Rīgas svētkos, no 18. līdz 20. augustam, iedzīvotājus ar interesantiem, vizuāli krāšņiem un iespaidīgiem priekšnesumiem priecēs vairāki ārvalstu viesmākslinieki, kas nav tik ierasti un ikdienā sastopami Latvijas kultūras dzīvē. Rīgā ciemosies Francijas mākslinieku apvienība “Cie Carabosse”, Tautas deju grupa no Sudžou, Prāgas ielu teātris “V.O.S.A. Theatre”, Taipejas leļļu teātris, ielu mākslas trupa “Third Hand Group” no Slovēnijas, čehu laikmetīgā cirka trupa “Cink Cink Cirk”, kataloniešu mākslinieks Joan Català, kā arī ansamblis “Streetwiev Dixieclub” no Austrijas un ielu teātra “Lost Wheels Of Time” viesmākslinieki no Vācijas un Krievijas.