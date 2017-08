Vienlaikus 32% respondentu norādījuši, ka uzkrājumus veic, bet tikai valsts noteiktās iemaksas pirmajā un otrajā pensiju līmenī, savukārt mērķtiecīgi uzkrājumus vecumdienām veido 11,2% aptaujāto "millenials" paaudzes pārstāvju. Tajā pašā laikā 11,6% respondentu atzinuši, ka par šo jautājumu nav domājuši.

Tāpat no aptaujātajiem 500 respondentiem 44,2% atbildējuši, ka neplāno personīgās finanes, 31% respondentu tās plāno periodam līdz trim mēnešiem, 12,4% personīgās finanses plāno laika periodam no trim mēnešiem līdz gadam, savukārt 2,6% aptaujāto personīgās finanses plāno laika periodam no trim līdz pieciem gadiem.

Uz jautājumu, vai piekristu šodien saņemt par 50 eiro mazāk, lai vecumdienās saņemtu lielāku pensiju, 69% aptaujāto atbildējuši noliedzoši.

Aptaujā 20% respondentu arī atzinuši, ka, sasniedzot pensijas vecumu, spēs finansiāli atļauties to pašu dzīves veidu, kāds viņiem ir šodien, 33,6% atzinuši, ka noteikti nespēs to atļauties, bet 25,2% pauduši viedokli, ka drīzāk nespēs. Tajā pašā laikā 20,4% aptaujāto norādījuši, ka nav par to domājuši.

"INVL Asset Management" pārstāvji piebilda, ka "millenials" paaudzi Latvijas pārstāv 19% iedzīvotāju.

Aptauja par "millenials" paaudzes finanšu plānošanas paradumiem veikta 2017.gada augustā, internetā aptaujājot 500 respondentu vecumā no 22 līdz 35 gadiem.