Mīts Nr.1: ja man ir algots darbs, pie tā jāturas, jo darbu ar biznesu nevar savienot.

Patiesība: jebkurai profesijai var atrast papildus ienākumu nišu, attīstot savu biznesu. Tajā nav pretrunu! Galvenokārt gan cilvēki pievēršas uzņēmējdarbībai tad, kad zaudē darbu, jo ceļi ir divi – meklēt citu darbu vai pievērsties uzņēmējdarbībai. Bet, ja Tev ir zināšanas biznesā, Tu tik tiešām vari nopelnīt vairāk, nepametot savu pamata nodarbošanos. Jautājums ir tikai par to, vai Tev ir vēlēšanās un spēja kaut ko uzsākt. Ja vēlēšanās ir, vajag startēt, lai visu mūžu nemoka nožēla par to, kas nav mēģināts.

Mīts Nr.2: kļūt par veiksmīgu uzņēmēju var tikai tas, kam jau ir pieredze biznesā.

Patiesība: nav tiesa, jo uzņēmēja gēns var būt vēl neapzināts, neatklāts. Daļai cilvēku bizness patiešām nav interesants. Varbūt viņi baidās zaudēt naudu, uztraucas, ka neveiksmes gadījumā kļūs smieklīgi ģimenes un sabiedrības acīs. Taču daļa cilvēku dažkārt aizdomājas: kāpēc man nav sava biznesa? Iespējams, arī Tu, strādā kāda uzņēmuma struktūrvienībā, kuras vadītājs noliedz tavas labās idejas, jo tās var palīdzēt virzīties uz priekšu Tev, nevis viņam, nereti tavas idejas nozog un piesavinās sasniegumus. Tādā vidē nav iespēju izvirzīties. Ja jūti, ka vēlies situāciju mainīt, zini – Tev piemīt uzņēmēja gēns un ir nepieciešams stimuls, lai šo gēnu aktivizētu. Te būs padoms: pacel miskastē izmestās idejas, ko savulaik ģenerēji, un mēģini realizēt! Lielai naudai kontā nav jābūt. Biznesu var uzsākt arī ar 100 eiro. Kā? To mēs esam gatavi parādīt.

Mīts Nr.3: ja man ir biznesa ideja un drosme, mācīties nav nepieciešams.

Patiesība: tā gluži nav, jo veiksme atkarīga no daudziem faktoriem. Tīrradņu, kā, piemēram, IKEA dibinātājs, kam nebija pat vidusskolas izglītības, kur nu vēl izglītības biznesā, ir ārkārtīgi maz – aptuveni 1%. Pārējie 99% pārtrauc uzņēmējdarbību pēc pirmās neveiksmes, vainojot valsti, ieņēmumu dienestu vai negodīgus darbiniekus. Bet ir arī tie, kas uzdod vienīgo loģisko jautājumu: ko es izdarīju nepareizi? Izrādās, ir jāsaprot mārketings, pārdošana, jābūt zināšanām darbinieku atlasē, turklāt pret viņiem ir arī labi jāizturas. Tātad – lai virzītos tālāk, ir jāapgūst iztrūkstošās zināšanas.

Mīts Nr.4: studijas aizņem daudz brīva laika un es nevarēšu tās apvienot ne ar darbu, ne biznesa uzsākšanu.

Patiesība: iestājoties koledžā, nekādā gadījumā nav jāpamet esošais darbs! Darbs nodrošina elementāru izdzīvošanu un drošību - Tev ir pastāvīgi ienākumi. Biznesu Tu uzsāksi paralēli un attīstīsi to studiju procesā. Iespējams, tas notiks vairāku gadu garumā, līdz jutīsi, ka vari pamest algotu darbu. Visu var apvienot, ja izvēlas piemērotāko apmācību formu. BVK mērķauditorija ir strādājoši, aizņemti cilvēki, tādēļ šeit vari studēt tālmācībā vai neklātienē. Tiesa, jāmācās būs: jāpilda mājas darbi, jāizmanto elektroniskā vide, kurā notiek diskusijas, jātiekas klātienē.

Mīts Nr.5: parasti māca tie, kas neko citu neprot, kam nav sava biznesa. Līdzīgi, kā teicienā par kurpnieku bez kurpēm.

Patiesība: mācīt patiešām drīkst tikai tas, kurš pats paveicis kaut ko vērā ņemamu. BVK uzņēmējdarbības programmas piecos galvenajos priekšmetos tevi apmācīs pasniedzēji, kuri attiecīgajā nozarē ir sasnieguši labus rezultātus. Es varu būt Tavs treneris, ja plāno uzsākt savu biznesu, jo man ir savs bizness – astoņi uzņēmumi, tostarp Āfrikā un Āzijā, un pietiek zināšanu un enerģijas, lai izvestu tevi no nulles punkta. Jau no pirmā semestra Tu attīsti savu ideju un koledžas pasniedzēji tevi atbalstīs un palīdzēs izvairīties no kļūdām.

Mīts Nr.6: ja man nav biznesa idejas, nav vērts tērēt laiku mācībām.

Patiesība: vislabākā ideja var rasties tieši mācību procesā. Tāds ir studiju mērķis. Aptuveni 50 procentu studentu, uzsākot mācīties, sagaida, ka ideja vēl radīsies. BVK ir unikāla mācību iestāde: mēs saprotam, ka ir ārkārtīgi daudz gudru un izdarīgu cilvēku, kam ir vēlme, bet nav idejas un labu padomdevēju. Nekas, ja Tu šobrīd vēl sevi neredzi kā uzņēmēju noteiktā jomā. Mēs palīdzēsim atklāties, mudināsim neapstāties, bīdīsim uz priekšu un dažkārt arī rāsim, taču noteikti radīsi dzīvotspējīgu biznesa ideju, jo palīdzēsim saprast, ko Tu vari darīt vislabāk. Ja vēlēsies, apgūto studiju priekšmetu kopums ļaus startēt nākamā līmeņa studijās.

Mīts Nr.7: uzņēmējam jāmāk gan kārtot grāmatvedību, gan piedāvāt tirgū savu produktu.

Patiesība: uzņēmējam jābūt sagatavotam un labi informētam, jāsaprot visi procesi, bet nav obligāti jāzina detaļas. BVK uzņēmējdarbības programmās ir priekšmeti, kas ļauj attīstīt jaunas prasmes un iemaņas, taču daudzi uzņēmēji paklūp, domājot, ka vieni paši varēs visu, pat sastādīt grāmatvedības bilanci. Tie ir maldi. Uzņēmējam ir jāredz kopaina, jāsaprot, kādi zobrati – grāmatvedība, mārketings, pārdošana – nepieciešami, lai uzņēmums strādātu, jāspēj atrast gudrus cilvēkus, kas var vadīt šos procesus, un jāmācās uzticēties.

Mīts Nr.8: galvenais, kas jāapgūst biznesā – kā nopelnīt naudu.

Patiesība: nopelnītā nauda ir izmērāms labklājības rādītājs, taču nevar iemācīties pelnīt, neizkopjot citas prasmes un savu personību. Nepietiek ar to, ka studējot kļūsi par uzņēmēju, Tev jākļūst par laimīgu uzņēmēju. Un tādēļ būs jāatrod garīgais pamats, jākļūst par labāku cilvēku, jāstrādā ar savām emocijām, kompleksiem, jābūt fiziski labā formā, jādomā par veselīgu uzturu. Lai sekmīgi darbotos biznesā, vajag prasmi sadzīvot ar sevi, līdzcilvēkiem, pasauli, izkopjot visas četras svarīgās jomas: fizisko, emocionālo, garīgo un intelektuālo.

Mīts Nr.9: vecums ir šķērslis – par veiksmīgu uzņēmēju var kļūt tikai tad, ja studijas un biznesu uzsāk jaunībā.

Patiesība: nav vecuma ierobežojuma, lai uzsāktu studijas un uzņēmējdarbību. Tu vari kļūt par uzņēmēju tieši tad, kad esi nolēmis to darīt. Nav nozīmes, cik Tev gadu! Tas ir pat labi, ja studenti ir atšķirīgi – jauniešiem ir drosmīgas idejas, gados vecākajiem studentiem ir dzīves pieredze, bet visiem kopā – iespēja iedvesmoties un mācīties. Mēs solām, ka katram iedosim uzņēmējdarbības uzsākšanai nepieciešamos instrumentus, un tikai no Tevis būs atkarīgs, kā tos izmantosi. Mc Donald’s restorānu īpašnieks biznesu uzsāka 52 gadu vecumā un, lūk, kāds ir rezultāts!

Mīts Nr.10: līdzīgas mācību iestādes piedāvā vienu un to pašu, tādēļ nav nozīmes, kuru izvēlēties.

Patiesība: BVK studiju programmas atšķiras ar unikālu pievienoto vērtību - tu uzsāc savu biznesu jau studiju laikā. Tu pabeigsi koledžu, radot savu produktu un pierādot, ka spēj to pārdot. Kādēļ šāda filozofija? Jo vienīgā biznesa recepte ir – dari! Ja vēlies kvalitatīvu dzīvi, ja strādā ar sevi, Tevis radītais produkts būs pieprasītākais, darbinieki – labākie, un Tu jutīsies labi. Studiju procesā saskarsies ar tēmām, par ko iepriekš nedomāji vai nezināji, būs jauni priekšmeti, ik gadu septiņas deviņas unikālu, iedvesmojošu cilvēku vieslekcijas par interesantām, iespējams, nekad nedzirdētām tēmām. Un varbūt tieši tad nāks atklāsme. Mēs Tev ticam! Ja pirmā ideja izrādījusies nesekmīga, studiju laikā Tev būs iespēja radīt un izmēģināt citu. Mēs parādīsim, par ko jādomā, lai Tu kļūtu par personību, kura uzlūko sevi un ir apmierināta ar to, ko redz.

Papildus uzziņai:

Reklāmas raksts sadarbībā ar Biznesa vadības koledžu