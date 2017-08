Romēns Puertolā, arī jauno romānu rakstot, palicis uzticīgs savam īpašajam vēstījuma stilam un nopietnas vai pat skumjas lietas pamanās ievīt vieglā dzirkstoša humora mākonī, jokodams un spēlēdamies viņš atklāj pasauli un tās nepilnības no skatpunkta, kurš daudziem šķitīs neierasts, taču vilinošs. Kā par Puertolā raksta grāmatu blogere Anda Kārkliņa: “Mēs, lasītāji, joprojām gribam saņemt dullus varoņus, ceļot tiem līdzi, iekulties situācijās, kas ikdienā prasītu vispārdrošākos fantāzijas lidojumus.” (andasstuff.wordpress.lv).

Romāna galvenās varones ir pastniece Providence Dipuā no Francijas un maza meitenīte Zahera no Marokas (jā, un tieši Zahera ir tā, kam gadījies norīt mākoni!), bet vēl romānā sastopami Pazemīgās Dievlūdzēju Adītāju kastas mūki, īsts viltus ķīnietis, apmulsis gaisa satiksmes regulētājs, berbers Aksims, kurš pa lielu gabalu saož sievietes un kazas, Francijas prezidents, Baraks Obama, Pings un Pongs un vēl daudzi dīvaini personāži. Romāns ir vēstījums par mīlestību un cerību, par iespēju mainīt savu vai kāda cita dzīvi – vārdu sakot, par svarīgo un skaisto.

Romānu no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. (Foto: Publicitātes)

Kad pastniece Providence nolemj kļūt par māti mazajai Zaherai, pat sarežģītā dokumentu kārtošana šķiet tīrais nieks, tomēr pēdējā brīdī abu nodomos iejaucas... vulkāns. Pelnu mākoņa dēļ tiek atcelti itin visi lidojumi un Providencei jāatrod kāds cits veids, kā nokļūt no Parīzes Marrākešā, kur viņu gaida mazā meitenīte. Tā sākas Piedzīvojums, kurā iesaistās bezgala daudzi – gan palīdzot, gan traucējot, bet visu pārvarēt ļauj mīlestība. R. Puertolā raksta no sirds, un lai gan šo stāstu varētu izstāstīt pavisam vienkārši un dažos teikumos, tieši viņa rakstības stils un bagātā iztēle ir tā, kas lasītājam ļauj izbaudīt ik niansi. Turklāt katra atkāpe no tiešā vēstījuma tikai padziļina notiekošā intensitāti, aicinot līdzpārdzīvot un justies kā vienam no dalībniekiem, bet nepārkāpjot smalko robežu, kura no ņipra un drosmīga stāsta ievestu sentimenta bezdibenī.

Romēns Puertolā ir daudzu literāro balvu laureāts, viņa grāmatas tulkotas un izdotas 36 pasaules valstīs, un viņa romāns “Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga Ikea skapī” šobrīd tiek ekranizēts. Iznākot iepriekšējai grāmatai, R. Puertolā ir viesojies arī Latvijā.