KNAB secināja, ka Seržanta rīcībā nav saskatāmas pārkāpuma pazīmes, kas norādītu uz to, ka viņš, pildot savus amata pienākumu, nav ievērojis Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā vai noteikumos "Par Saeimas Prezidija rezidences izmantošanu" nostiprinātās prasības.

Seržants rīkojās atbilstoši Saeimas Prezidija lēmumam par Saeimas ēkas Jūrmalā, Jūras ielā 9/11 izmantošanas kārtību. Šajā lēmumā noteikts, ka telpas var izmantot Saeimas deputāti. Vienlaikus lēmums paredzēja Saeimas deputātiem Saeimas Kancelejas noteiktajā kārtībā kompensēt izdevumus, kas radušies, saņemot pakalpojumus personiskām vajadzībām.

Tāpat Seržants rīkojās atbilstoši noteikumiem par Saeimas Prezidija rezidences izmantošanas kārtību. Šie noteikumi paredz, ka deputāti kompensē izdevumus, kas radušies, saņemot pakalpojumus personiskām vajadzībām - par piešķirto telpu izmantošanu 8,54 eiro par vienu diennakti.

KNAB, izvērtējot Saeimas Administrācijas vēstulē sniegto skaidrojumu par Saeimas Prezidija rezidences telpu izmantošanas pamatotību, un, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu vadību un uzraudzību, lūdza Prezidiju izvērtēt šo informāciju un nodrošināt noteikumos par rezidences izmantošanas kārtību ietverto normu atbilstību Saeimas kārtības rullim, citiem normatīvajiem aktiem un tiesību principiem.

Pagājušā gada novembrī "Latvijas Avīze" vēstīja, ka Seržants nedēļas nogalē Saeimas rezidencē Jūrmalā, Jūras ielā, sarīkojis privātu pasākumu.

Seržants pagājušā gada nogalē sociālajos tīklos izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka viņam ar šīs ballītes organizēšanu nav nekāda sakara. To kā pārsteigumu savai 80 gadus vecajai skolotājai nolēmusi sarīkot viņas trīs bijušo klašu audzēkņi - kopumā 50 cilvēki, no kuriem divi ir Saeimas darbinieki. Seržants par to uzzinājis tikai nedēļu pirms pasākuma, kad noskaidrojies, ka telpas var oficiāli noīrēt tikai Saeimas deputāti, tāpēc audzēkņi lūguši viņa palīdzību. Seržants nav atteicis un samaksājis rēķinu pēc oficiālā cenrāža un arī pats ieradies uz jubilejas svinībām.

Apmēram piecas stundas ilgušajām svinībām izmantots rezidences foajē bez jebkāda apkalpojošā personāla, turklāt nevienu brīdi viņš neesot bijis gatavs melot par šo pasākumu. Kad žurnāliste viņam uzdevusi jautājumu "par jūsu pasākumu Jūrmalā", pirmajā brīdī viņš esot nodomājis, ka tiekot jautāts par Zaļās partijas Jūrmalas nodaļas pasākumu, kas demonstrēts TV3 raidījumā "Nekā personīga", tādēļ atbildējis, ka tajā pasākumā nav bijis. "Kad sapratu, par ko īsti ir runa, jā, biju dusmīgs, taču to nenoliedzu, bet apzināti vai speciāli melojis, kā tas ir pasniegts, neesmu," norādīja deputāts.