Ar koncertu "Sapnis vasaras naktī" un vērienīgām uguns instalācijām sāksies Rīgas svētki

Kā katru gadu, Rīgas svētku pirmajā dienā notiek jau par jauku tradīciju kļuvis pasākums, kurā tiek godināti tie rīdzinieku pāri, kas laulībā nodzīvojuši 50 gadus. Rīgas domes priekšsēdētāja pieņemšana par godu Zelta pāriem šogad notiks Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.

Gadā, kad viens no pilsētas iedzīvotāju iecienītākajiem un populārākajiem parkiem – Vērmanes dārzs – svin savu 200 gadu jubileju, Rīgas svētki ir veltīti dārziem un parkiem, pilsētas zaļajai rotai. Tieši tāpēc svētki sāksies Vērmanes dārzā ar koncertu „Sapnis vasaras naktī”, kurā klausītājus priecēs orķestra „Rīga” mūziķi, diriģents Valdis Butāns un solisti Dināra Rudāne, Inga Šļubovska-Kancēviča, Andris Ludvigs un Rihards Mačanovskis. Koncertā skanēs 19. gadsimta pirmajā pusē sacerēta mūzika – Johana Štrausa kompozīcijas un romantiska opermūzika, kas bija populāra Rīgā laikā, kad Vērmanes dārzs tika atvērts rīdziniekiem. Koncertā skanēs arī Riharda Vāgnera, Volfganga Amadeja Mocarta, Džoakīno Rosīni, Gaetāno Doniceti, Džuzepes Verdi un citu autoru operu fragmenti.

Svētku pirmajā dienā iedzīvotāji aicināti uz vienu no šī gada svētku vizuāli iespaidīgākajiem pasākumiem – Francijas mākslinieku apvienības „Cie Carabosse” krāšņu un emocionāli iespaidīgu uguns un gaismas objektu priekšnesumu, kas 18. un 19. augustā no plkst. 20.00 līdz 1.00 būs vērojams Arkādijas parkā. Uguns gaismas instalācijas „Cie Carabosse” izpildījumā papildinās franču ielu mūziķu un performanču meistaru grupa, sniedzot apmeklētājiem iespēju ne vien skatīties, bet arī pašiem būt par daļu no improvizētas izrādes.

18. augustā svētku noskaņu pilsētā radīs arī pasākums Zunda dārzā, kur ikviens aicināts uz zvaigžņu vērošanas vakaru. Tajā būs iespēja gan noklausīties lekciju par astronomiju, gan atslēgties no pilsētas aktīvās ikdienas dzīves un ļauties relaksējošai videi, tuvāk iepazīstot zvaigžņotās debesis virs mums. Svētku atmosfēra pilsētā būs jūtama arī koncertā „Dziesmu tilti no sirds uz sirdi”, Latvijas meistaru gadatirgū „Gabaliņš Latvijas” un vairākās citās svētkiem veltītās aktivitātēs.

Šajā dienā rīdzinieki un pilsētas viesi varēs vērot un līdzi just Eiropas čempionātam veikbordā aiz laivas, kas sola labāko Eiropas veikbordistu iespaidīgākos un vizuāli interesantus braucienus. Tāpat līdzjutēji gaidīti Lucavsalā uz pludmales volejbola sacensībām.

Svētku dienās 19. un 20. augustā Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”. Tos organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments kopā ar pasākumu veidotājiem – uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.