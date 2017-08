Latvijas Nacionālais teātris 99. sezonu sāks ar restaurētu ēkas fasādi un jaunu piebūvi Pilsētas kanāla pusē

“Latvijas Nacionālā teātra ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un nākamgad kopā ar Latvijas valsti svinēs savu simtgadi. Sagaidot šos svētkus Rīgas pašvaldība nolēma ne tikai atjaunot vēsturisko ēku, bet uzstādīt tai dekoratīvo apgaismojumu, kuru kopā ar pilsētas apgaismojumu ieslēgs ikdienu, lai priecētu gan rīdziniekus un pilsētas viesus, kuri pārvietosies pāri Vanšu tiltam,” stāsta Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Andris Ameriks.

Fasādes krāsojuma atjaunošanas darbi tika uzsākti šī gada pavasarī un to laikā atjaunoja bojātās profilētās detaļas. Veica jumta, frontonu, starpstāva dzegu vilkumu ap logiem un logu plauktiņu, triglifu, sandriku un frontonu plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu. Virs ēkas trešā stāva ovālajiem logiem un rizalīta loga ir veikta vinješu bojājumu atjaunošana ar plaisu attīrīšanu un aizpildīšanu ar atbilstošu restaurācijas sastāvu.

Ēkas logiem un durvīm veikts remonts, nomainot bojātās detaļas un atjaunojot to krāsojumu. Arī ēkas terasei ir veikti atjaunošanas darbi. Ir novērsta terases margu un vāžu bojājumi, attīrot radušās plaisas un aizpildot tās ar atbilstošu restaurācijas sastāvu. Savukārt terases grīdai veikts hidroizolācijas remonts un atjaunots ieklātais segums.

Ēkai no jauna tika izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums. Kopumā uz ēkas fasādes šobrīd ir uzstādīti 220 gaismekļi, bet ir plānots to skaitu vēl nedaudz palielināt.

Lai Latvijas Nacionālā teātra ēkai vides pieejamību, šovasar tiek izbūvēta trīs stāvu jauna piebūve ar kopējo platību gandrīz 203 kvadrātmetri. Piebūve tiek būvēta pilsētas kanāla pusē, lai radītu skatītāju ieeju arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem teātra jaunajā zālē, kā arī, lai nodrošinātu skatītāju evakuāciju no jaunās zāles un nepieciešamās palīgtelpas.

Piebūves pirmajā stāvā atradīsies ieeja, vestibils, lifts cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, garderobe, kāpņu telpa un vēdināšanas kamera. Otrajā stāvā paredzēta halle, kafejnīca ar skatu uz Pilsētas kanālu, tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem un kāpņu telpa, savukārt trešajā stāvā - halle, tualetes, divas skatītāju zāles palīgtelpas un kāpņu telpa ar ieeju skatītāju zālē.

“Šobrīd jaunajā piebūvē ir pabeigti visi galvenie būvkonstrukciju izbūves darbi. Pabeigti jumta seguma ieklāšanas darbi. Tiek veikta betona pakāpiena uzstādīšanas darbi. Uzsākti ģipškartona montāžas darbi. Paralēli ir pabeigti visu inženiertehnisko sistēmu un elektrības tīklu izbūves darbi un norit lifta montāžas darbi. Piebūves ārpusē ir uzstādītas stikloto fasāžu konstrukcijas un notiek fasādes siltināšanas darbi, kā arī ir uzsākti piebraucamā ceļa labiekārtošanas darbi. Kopumā ir pabeigti 70% no kopējā darba apjoma,” klātesošos informēja Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Oļegs Burovs.

Piebūves fasāde pēc apdares būs analoga jau esošajai teātra piebūvei, tai tiks izmantoti atbilstoši apdares materiāli un krāsu toņus. Saistībā ar jauno piebūvi paredzēts arī atjaunot esošo piebraucamā ceļa asfaltbetona segumu no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz jaunajam piebūves apjomam, gar malu izvietojot autostāvvietas. Pie paša jaunā apjoma tiks veidota ieeja teātrī ar krāsainu betona bruģakmens segumu. Paredzēts ir arī atjaunot gājēju ietvi gar kanālmalu no Valdemāra ielas līdz teātra ēkai, saglabājot esošo koku aleju.



Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis klātesošos informēja, ka jaunās piebūves atklāšana ir paredzēta jau 19. septembrī.



Latvijas Nacionālā teātra ēkas fasādes atjaunošu un piebūves celtniecības darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic būvniecības kompānija "Velve". Kopumā ēkas piebūves celtniecības un fasādes atjaunošanas darbu izmaksas ir apmēram 1,4 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli.