Rīgas svētku Daugavmalas parks atspoguļos Rīgas zaļo un skaisto parku stāstus, un uz tā skatuves visas dienas garumā uzstāsies pašmāju labākie mākslinieki un grupas. Bet no plkst. 12.00 līdz 23.15 ikviens aicināts apmeklēt amatnieku tirdziņu Akmens tilta pusē.



Svētku programmā sestdien, 19. augustā plkst. 13.00 apmeklētāji aicināti vērot Rīgas dārzu un parku čaklo apsaimniekotāju un tehnikas parādi, plkst. 13.20 notiks vēlā brīvdienu rītu aerobika kopā ar Andžeja Grauda bungu skolas grupa “The Clicks”.



Velotriāla paraugdemonstrējumi no plkst. 14.00, kamēr uz skatuves šajā laikā muzicēs trio “3 Live Project”.



Īpašs priekšnesums Daugavmalas parkā būs vērojams plkst. 14.50 un plkst. 17.50 – atzīmējot 20. gadadienu kopš Rīgas un Sudžou pilsētas Ķīnas Tautas Republikā sadraudzības nodibināšanas, šī gada Rīgas svētkos uzstāsies Sudžou dejotājas ar dejas priekšnesumu “Taihu ezera ritmi”. Ķīnā iecienītā publiskā Skvēru deja apvieno vingrošanas un dejas elementus. Klasiskais dejas “Taihu ezera ritmi” izpildījums tradicionālajos kipao kostīmos parāda ezera atšķirīgo viļņojumu dažādos gadalaikos.



Domājot par parkiem arī ziemā, sākot no plkst. 15.00 interesentiem būs iespēja vērot ledus skulptūras veidošanu, bet uz skatuves uzstāsies grupa “Very Cool People” un solisti Evilena Protektore, Dināra Rudāne un Ivo Grīsniņš - Grīslis. Plkst. 16.00 notiks Starptautiskā Baltijas ielu cīņas motocikliem “Rīgas kauss 2017” apbalvošanas ceremonija, bet tūlīt pēc tam klātesošos priecēs grupa “Musiqq”. Parkā plkst. 16.15 notiks lielā deju zibakcija, ko vadīs bītboksers Gunārs Bītz, piedaloties Edmunda Veizāna deju skolai.





Ikviens interesents un it īpaši seniori laikā no plkst. 17.00 aicināti piedalīties šaha spēles turnīrā un vērot lielmeistaru paraugdemonstrējumus, bet uz skatuves plkst. 17.00 uzstāsies grupa “The Sparkling 5”.



Floristu šovs būs vērojams no plkst. 18.00, bet uz skatuves – muzikālā apvienība “Vintāža”.



Plkst. 19.00 uzstāsies pašmāju glemroka/hārdroka grupa “Bloody Heels”, bet no plkst. 20.00 – grupa “Latvian Blues Band”. Daugavmalas parkā būs iespēja vērot arī Gaismu parādi (sākums plkst. 21.15).



Vakara kulminācijā plkst. 21.30 - lielkoncertā „Daugavmalas parka balle” diriģenta Romāna Vanaga vadībā uz skatuves satiksies briedums un „zaļā” jaunība – populārie un iemīļotie latviešu estrādes solisti – Ance Krauze, Normunds Rutulis, Viktors Lapčenoks, latviešu hip-hopa izpildītājs Edavārdi, Rīgas kamerkoris „Ave Sol”, instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, Rīgas svētku orķestris un grupa „The Sound Poets”. Koncerts noslēgsies ar krāšņu svētku uguņošanu plkst. 23.00.

Pasākuma vadītājs Valters Krauze, režisors Kārlis Anitens, scenogrāfs Kristaps Skulte.

Ar svētku programmu ir iespēja iepazīties Rīgas svētku oficiālajā interneta vietnē www.rigassvetki.lv. Aktuālajām ziņām var sekot līdzi sociālajos tīklos: www.twitter.com/rigassvetki, www.facebook.com/RigasSvetki, https://www.instagram.com/rigas_svetki/.