Tā dēvētās oligarhu lietas izmeklēšanu uzraugošais prokurors Leja šādu priekšlikumu šodien pauda "oligarhu lietas" parlamentārās izmeklēšanas komisijā.

Pēc komisijas sēdes prokurors aģentūrai LETA skaidroja, ka Augstākās tiesas Senāts 2010.gadā secinājis, ka gadījumā, ja krimināllietā liecinieks vai cietušais devis apzināti nepatiesu liecību, tad tikai šī pati tiesa ir tiesīga konstatēt vai persona sniegusi nepatiesas liecības. Tas ir obligāts priekšnoteikums, lai varētu sākt kriminālprocesu.

"Saskaņā ar pašreizējo kārtību, ja prokurors tiesas vai pirmstiesas procesa laikā kādā krimināllietā konstatē, ka liecinieks sniedzis nepatiesas liecības un melojis, tad vispirms ir jāsagaida gala nolēmums šajā krimināllietā, kurā tikai tiesa pēc saviem ieskatiem var norādīt vai nenorādīt, ka sniegtas nepatiesības liecības. Ja tiesa gala nolēmumā norādījusi apzināti nepatiesu liecību sniegšanu, tad tā var lūgt prokuratūru izvērtēt nepieciešamību sākt kriminālprocesu," skaidroja Leja.

Lejam šāda situācija bija izveidojusies vienā no krimināllietām, kas izdalīta no tā dēvētās "Latvenergo" lietas. Viņam radusies pārliecība, ka divi liecinieki tiesā snieguši apzināti nepatiesas liecības un par to viņš informējis tiesu. Tiesa savā spriedumā uz prokurora lūgumu veikt pasākumus kriminālprocesa ierosināšanai nebija reaģējusi, turklāt apsūdzētos attaisnojusi inkriminētajā noziegumā.

Šāda kārtība nelabvēlīgi atsaucas uz apjomīgām krimināllietām, kur laiks no liecinieku pratināšanas līdz tiesas spriedumam var sasniegt vairākus gadus, jo līdz tam var iestāties kriminālatbildības noilgums.

"Ja paredzētu iespēju pirmstiesas procesā vai tiesas procesā prokuratūrai un izmeklētājam sākt kriminālprocesu, tad mazinātos liecinieku vēlēšanās melot. Šāda kārtība, piemēram, darbojas Vācijā. Šādas kārtības ieviešana Latvijā var būt kā motīvs, kad liecinieks liecinās patiesi. Manā praksē samērā bieži radusies pārliecība par to, ka liecinieki melo, jo viņu liecinātais ir tiešā pretrunā tam, kas konstatēts audio vai video ierakstos, tomēr viņi nebaidās no atbildības," uzsvēra Leja.

Tā dēvētā oligarhu lieta tika ierosināta 2011.gada maijā pēc Krimināllikuma pantiem par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un valsts amatpersonām likumā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu.

Sākotnēji lietā bija iesaistītas 11 personas un tām piemērots tiesiskais statuss. KNAB veica kratīšanas vairākās vietās Latvijā, tostarp ietekmīgu politiķu īpašumos.