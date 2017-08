Viņaprāt, šie abi kandidāti ir bijuši daudz redzamāki par Rīgas domes deputātu Viļni Ķirsi, kurš sevi līdz šim parādījis tikai šī gada pašvaldību vēlēšanās. "Smiltēns sevi iezīmēja tad, kad ar pašreizējo "Vienotības" priekšsēdētāju Andri Piebalgu pacīnījās par priekšsēdētāja amatu, savukārt Ašeradena stiprā puse ir tā, ka viņš daudz ir medijos, ir ekonomikas ministrs un vicepremjers," norādīja politologs.

Taujāts par to, kurš no trim kandidātiem būtu vispiemērotākais, lai uzlabotu situāciju partijā, Rajevskis uzsvēra, ka visi kandidāti ir cienījami cilvēki, tomēr ir vēl ceturtā persona, no kā ir atkarīga partijas nākotne, proti, Solvita Āboltiņa. Pēc viņa domām, līdz šim tikai viens no kandidātiem ir parādījis, ka ir gatavs stāties pretī Āboltiņai - Smiltēns, bet pārējie divi kandidāti ir tikai šī ceļa sākumā.

"Problēma, ko centās risināt Smiltēns, būtu jārisina gan Ašeradenam, gan Ķirsim, jo to neatrisinot, nevar cerētu uz veiksmīgu partijas politisko spēju atjaunošanu, un šaubos, ka partija tādā gadījumā spētu sagrupēties veiksmīgam startam nākošajās Saeimas vēlēšanās," teica Rajevskis.

Jau ziņots, ka uz "Vienotības" valdes priekšsēdētāja amatu izvirzītas Ašeradena, Smiltēna un Ķirša kandidatūras, aģentūru LETA informēja "Vienotības" pārstāve Elīna Bīviņa.

Uz partijas valdi ir izvirzītas kopā 23 kandidatūras, tajā skaitā vairāki pašlaik valdē nepārstāvēti biedri - Cēsu mērs Jānis Rozenbergs, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, "Vienotības" Jaunatnes organizācijas pārstāvis Edmunds Jurēvics un ekspremjere, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja Laimdota Straujuma.

Uz valdi savu kandidatūru nav izvirzījusi "Vienotības" frakcijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.