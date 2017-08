Tallinas un Lāčplēša ielas vidi degradējošu būvju īpašniekiem uzdots tās sakārtot piespiedu kārtā

Privātfirmai piederošā būve Tallinas ielā 5/7 ir avārijas tehniskajā stāvoklī esošs grausts, kam jau iepriekšējos gados tika piemērota klasifikācija – vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša būve, piemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Īpašuma departamenta darbinieki, apsekojot graustu šā gada sākumā, konstatēja, ka uzturēšanas trūkumi, kas bija atzīti par faktiskiem apstākļiem departamenta lēmuma izdošanai, ir pasliktinājušies, proti, graustam pieļauta nesošo konstrukciju sabrukšana, sienu un jumta daļēja neesamība, pieļauti būtiski bojājumi jumta konstrukcijās un lietusūdens novadīšanas sistēmas detaļu deformācija un neesamība. Tāpat nav nodrošināta logu stiklojuma esamība, nav likvidēti konstrukcijās un uz arhitektoniskajiem elementiem augoši koki, pieļauta fasādes apdares materiālu plaisāšana, nodrupšana un satrupēšana. Tādējādi būves klasificēšana par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudoša būvi nav motivējusi tās īpašnieku veikt nepieciešamās darbības būves sakārtošanai.

Grausta īpašnieks informējis Īpašuma departamentu, ka šobrīd tiek izstrādāts dzīvojamo un biroja ēku kompleksa būvprojekts un, ka projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš ir 23.07.2019. Tikai pēc tam īpašnieks iesniegs sakārtošanas darbu kalendāro grafiku. No tā secināms, ka īpašnieks saprātīgā termiņā nav gatavs veikt nepieciešamās darbības, lai būve tiktu uzturēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām būvju uzturēšanas prasībām, bet to, ka īpašnieks tikai plāno tās ievērot. Turklāt, būvatļauja dod tiesības veikt būvniecību, bet nerada pienākumu to darīt. Līdz ar to, grausta īpašnieka plāni sakārtot savu īpašumu norāda vienīgi uz cerībām iespējams kādreiz novērst tās radīto apdraudējumu un vides degradāciju. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir piekritusi grauta nojaukšanai bez papildus nosacījumiem.

Lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka grausta īpašniekam divu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, saskaņot nepieciešamo dokumentāciju, ir jāuzsāk nojaukšanas darbu izpildi; nojaukšanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Ja lēmuma noteiktajā termiņā nojaukšanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi, iztērētos pašvaldības līdzekļus piedzenot no būves īpašnieka.

Savukārt būve Lāčplēša ielā 58 pieder privātpersonai. Jau 2015. gadā veiktajā apsekošanā tika konstatēts, ka būves nesošās konstrukcijas ir kritiskā tehniskā stāvoklī, jo būves pārsegumi ir avārijas stāvoklī un Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija būvi klasificēja par graustu. Šā gada maijā veicot atkārtotu apsekošanu, būvinženieris secināja, ka grausta stāvoklis vēl pastiprinājies, papildus iepriekšminētajam, nesošās konstrukcijas ir stipri bojātas ugunsgrēka laikā. Kopumā būve ir avārijas stāvoklī un nav piemērota ekspluatācijai. Ārsienu un jumta konstrukcijas apdraud gājējus uz Lāčplēša ielas ietves, jo pārlūzusī pārseguma sija spiež uz ārsienu Lāčplēša ielas pusē. Izbūvētais drošības tunelis nepasargās gājējus no būves ārsienas konstrukcijas, ko var uzgāzt pārseguma sijas.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ēku atzinusi par kultūrvēsturiski vērtīgu ēku un nepiekrīt nojaukšanai. Tāpat inspekcija noteica, ka ir izstrādājams un inspekcijā saskaņojams būves demontāžas un atvietošanas projekts, kā arī būve ir atjaunojama sākotnējā veidolā atbilstoši būves kultūrvēsturisko vērtību veidojošo elementu uzskaitījumam.

Ņemot vērā, ka nekavējoties jāveic pasākumi, lai novērstu personu dzīvības apdraudējumu, kā arī to, ka būves tehniskais un vizuālais stāvoklis turpina pasliktināties, piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām, būve netiek pienācīgi apsaimniekota un uzturēta, domes lēmums par piespiedu sakārtošanu paredz, ka īpašniekam nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas jāizstrādā nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai tādā apjomā, lai novērstu Būves radīto bīstamību un Rīgas pilsētas vides degradāciju. Būves sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Ja lēmuma noteiktajā termiņā nojaukšanas darbi netiks uzsākti vai arī tie lēmumā paredzētajā termiņā nebūs izpildīti, Rīgas domes Īpašuma departaments nodrošinās lēmuma piespiedu izpildi.

Visi lēmumi par graustu piespiedu sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.