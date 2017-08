Lietu par dubultslepkavību un nāves draudu izteikšanu apelācijas kārtībā iztiesās rudenī

Apelācijas sūdzību saistībā ar Rēzeknes tiesas spriedumu minētajā lietā iesniegusi apsūdzētās personas advokāte.

Vīrietim, kurš alkohola reibumā dusmās nodūris divus vīriešus un draudējis nogalināt arī nozieguma aculiecinieci, Rēzeknes tiesa piespriedusi 20 gadu un piecu mēnešu cietumsodu ar probācijas uzraudzību uz trim gadiem.

Tāpat apsūdzētajam būs jāizmaksā 1850 eiro kompensācija valstij un 10 000 eiro kompensācija cietušajai pusei.

Kā ziņots, pagājušā gada sākumā Rēzeknē kāds vīrietis dusmās un alkohola ietekmē nolēmis izrēķināties ar kādas mājas pirmā stāva dzīvokļa iemītniekiem, ar kuriem viņš iepriekš vairākkārt bija konfliktējis.

Apsūdzētais slepus iekļuvis minēto personu neaizslēgtajā dzīvoklī, kur atradās piecas personas, kuras apreibināšanās nolūkā bija lietojušas automašīnas logu mazgāšanas līdzekli un bija aizmigušas.

Vīrietis nolēma noslepkavot divus vīriešus, un, lai slēptu savu vainu, viņš nolēma inscenēt, ka abi vīrieši savstarpēji sakāvušies un noslepkavojuši viens otru.

Dzīvoklī apsūdzētais atrada divus nažus. Tad apsūdzētais pienāca pie viena no aizmigušajiem vīriešiem un ar vienu no atrastajiem nažiem izdarīja ne mazāk par septiņiem dūrieniem vīrieša krūšu kurvī un kaklā, tajā skaitā divus dūrienus sirds apvidū. Tad apsūdzētā persona pienāca pie otra aizmigušā vīrieša, kuram ar otru atrasto nazi izdarīja ne mazāk kā septiņus dūrienus viņa krūšu kurvja, vēdera un ekstremitāšu rajonā. Vīrieši no dūrieniem mira.

Pēc dubultslepkavības pastrādāšanas apsūdzētais centies nemanāmi atstāt dzīvokli, uzskatot, ka dzīvoklī esošās trīs personas bija pārāk daudz dzērušas un aizmigušas gulēja. Taču, dodoties ārā no dzīvokļa, slepkava pamanījis, ka dzīvoklī esošā sieviete ir redzējusi, kā viņš pastrādā noziegumu.

Apsūdzētais, apjaušot, ka sieviete par redzēto kādam varētu ziņot, izteica viņai draudus, ka noslepkavos viņu, tāpat kā vīriešus, ja viņa kādam par redzēto pateiks. Lai piešķirtu draudiem ticamību, viņš ar nazi iegriezis sievietei kaklā. Tā kā apsūdzētais izteica draudus un lietoja vardarbību, cietusī sieviete tiešām nobijusies, ka vīrietis varētu izpildīt viņa izteiktos draudus.