Ostas svētki sola pārsteigumus un jautrību kā uz zemes, tā ūdenī

Jau tradicionāli par neatņemamu Rīgas svētku sastāvdaļu kļuvušas aizraujošas, sportiskas aktivitātes galvaspilsētas ūdeņos – Rīgas kanālā un Daugavā. Arī šī gada Ostas svētkos tās norisināsies no 18. līdz pat 20. augustam. Rīgas Brīvostas pārvalde svētku apmeklētājus aicinās iepazīt jūrnieku dzīvi, kuģniecības vēsturi un iejusties Rīgas ostas ikdienā.

Krāšņā “Kanāla regate” pie Bastejkalna, “Ielu mūzikas diena” Vecrīgā, “Baltic Sail” burinieku parāde Ķīpsalā un “Krastu mačs” pie Kongresu nama ir jau par tradīcijām kļuvuši notikumi. Šogad kā jaunums būs krastmalā pie Akmens tilta skatāmā multimediju bāka, kurā ierīkotā videoinstalācija skatītājus ievedīs ostas rosīgajā dzīvē. Ar moderno risinājumu palīdzību bākā katram būs iespēja virtuāli nokļūt Rīgas ostā un iemēģināt roku kravu pārkraušanā – izvēlēties sev tīkamāko kravu, uzkraut to uz kuģa un tad cauri jūras vārtiem iekuģot atklātajos ūdeņos.

Tāpat kā citos svētku aktivitāšu punktos, arī bākā viesus izklaidēs Ostas svētku talismans Ronis Matrozis un viņa komanda, kas darbosies kādā no trim Roņa salām. Tajās lieli un mazi varēs rosīties zīmēšanas studijā, fotografēties ar roni un tikt pie jūrnieka cienīgiem tetovējumiem. Bet sadarbībā ar TALLINK īpašs pārsteigums – Roņu salas uzdevumi sagādāti aktīvākajiem apmeklētājiem. “Katrā no “Roņu salām” būs pieejamas kartītes, kurās svētku apmeklētāji varēs savākt zīmodziņus no dažādām aktivitāšu vietām. Kartītes piedalīsies izlozē, kurā piecas ģimenes vai draugu grupas četru cilvēku sastāvā laimēs TALLINK jūras kruīzu uz Stokholmu ar kuģi “Romantika” vai “Isabelle”. Laimīgos uzvarētājus jau svētdien pulksten 11:30 tiešajā ēterā kopā ar Radio SWH radošo komandu izlozēs Ronis Matrozis,” stāsta Rīgas Brīvostas pārvaldes pārstāve Liene Ozola. Viņa piebilst, ka apmeklētājus, kuri būs tikuši galā ar Roņu salas uzdevumiem, sagaidot arī citas balvas.

Šogad Ostas svētku programmu papildinās arī vēsturisko burinieku festivāls “Baltic Sail Riga 2017”. Starptautiskais Baltijas jūras vēsturisko burinieku festivāls līdz šim noticis tādas ostu pilsētas kā Klaipēda, Gdaņska, Karlskrona, Ščecina, Nīsteda un Rostoka. Bet šogad no 18. līdz 20. augustam Ķīpsalā, “Pilsētas jahtklubā” bezmaksas apskatei būs pieejami vairāki vēsturiskie burinieki. Sestdien, 19.augustā pulksten 17.30 “Pilsētas jahtkluba” akvatorijā vēsturiskie burinieki izspēlēs kuģu kauju, pēc kuras notiks arī krāšņa burinieku parāde Daugavas ūdeņos. Interesentiem burinieki būs pieejami arī stundu garam izbraukumam pa Daugavu.

Sestdien, 19. augustā notiks jau tradīcijām apvītā karnevāliskā sacensība ar ūdens velosipēdiem “Kanāla regate”. Šī būs jau septiņpadsmitā “Kanāla regate” un tās dalībnieki, kā ierasts, būs 30 Latvijā populāru uzņēmumu, organizāciju un mediju komandas, kas draudzīgi cīnīsies par tituliem „Ātrākais kanālbraucējs 2017”, „Elegantākā ekipāža 2017” un „Skumjais ūdensmalējs 2017”. Arī šogad pasākums notiks Bastejkalna pakājē, kur tiks izvietota skatuve ar RIGATV 24 tiešraides ekrānu, starta un finiša vietām, dalībnieku un skatītāju atpūtas zonām, mākslinieku tirdziņu, bērnu radošo darbnīcu zonu un citām aktivitātēm. Sacensības notiks Rīgas kanālā, posmā no Bastejkalna līdz Latvijas Nacionālās operas un baleta namam.

19. augustā no pulksten 12.00 sāksies arī “Ielu mūzikas dienas” pasākumi, kas Vecrīgu pie Zviedru vārtiem, Smilšu ielā, Vaļņu ielā, Kaļķu ielā, Rīdzenes ielā, Audēju ielā, Skārņu ielā un Bastejkalnā pieskandinās ar daudzveidīgiem mūzikas ritmiem un jautrām atrakcijām.

19. augustā pulksten 13.00 laukumā pie Rīgas Kongresu nama sāksies iespaidīgais diennakts basketbola turnīrs „Krastu mačs”, kas ir Ginesa rekorda vērtas sacensības basketbola spēlē. Turnīrā savā starpā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta iedzīvotāju komandas. Šogad šis turnīrs notiks jau astoto reizi un rezultāts pēc septiņiem gadiem ir 4:3 par labu Daugavas kreisā krasta iedzīvotājiem. Arī šogad Krastu maču atklās trīs punktu metienu un bumbas triekšanas grozā no augšas konkursi, visu diennakti centrālajā laukumā uz īpašas skatuves uzstāsies galvaspilsētas labākie dīdžeji un sestdienas vakarā – arī Latvijā populāri mūziķi.

Visās šajās aktivitātēs būs sastopams arī Ostas svētku talismans Ronis Matrozis, kurš Rīgas Kanālā ieradies jau šodien. Plašāka informācija arī par citām Rīgas svētku aktivitātēm un norises vietām meklējama interneta vietnēs rigassvetki.lv un facebook.com/RigasBrivosta. Papildus tam, visu svētku laiku nenogurstošs ceļvedis viesiem būs Radio SWH, kas ar intervijām un tiešraidēm ziņos par aktuālo.