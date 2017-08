LVĢMC norāda, ka dienas vidū daudzviet Latvijā gaidāms stiprs karstums, kad gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 un plus 32 grādiem, bet pēcpusdienā Zemgalē gaisa temperatūra paaugstināsies pat līdz plus 33 grādiem. Kā liecina LVĢMC mājaslapā pieejamā informācija, Zemgalē rīt izplatīts oranžais brīdinājums, kad laika apstākļi kļūst bīstami.

Jau ziņots, sestdien dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metiem sekundē, Kurzemē iegriezīsies dienvidrietumu vējš. Gaiss sakarsīs līdz +29..+33 grādiem, nedaudz vēsāks laiks gaidāms Kurzemes piekrastē.

Rīgā sestdiena būs ne tikai šī gada karstākā diena, bet arī tveicīgākais 12.augusts novērojumu vēsturē. Sestdienas pievakarē iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs nedaudz zem plus 20 grādiem, pēcpusdienā svelme sasniegs plus 32, plus 33 grādus un dienvidaustrumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 12 metriem sekundē.

Lielajā karstumā jāizvairās no atrašanās saulē un fiziskas piepūles, pastiprināti jādzer ūdens.