Ierodoties notikuma vietā, mobilās aplikācijas ziņotāja sniegtā informācija apstiprinājās – uz ietves konstatēts tumšas krāsas “Audi” markas transportlīdzeklis. Policisti devās pie automašīnas, kur pie viņiem piesteidzās kāda sieviete. Jaunkundze skaidroja, ka ir transportlīdzekļa īpašniece.



Veikta personas datu pārbaude, kuras laikā atklājās, ka 27 gadus vecā autovadītāja ir izsludināta meklēšanā kā bezvēsts pazudusī. Par sievietes prombūtni ziņojis viņas vīrs.



Notikuma vietā noskaidrots, ka sieviete no vīra šķiras un abu starpā ir izveidojies ilgstošs konflikts par kopīgā bērna aizgādību, tāpēc nolēmusi pazust no viņa redzesloka. Tāpat noskaidrots, ka ar sievieti jau iepriekš veiktas pārrunas par tēva tiesībām satikt bērnu.



Ar pārkāpēju veiktas preventīva rakstura pārrunas saistībā ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, savukārt par viņas izvairīšanos no laulātā nozīmēts laiks, kad jāierodas Valsts policijā informācijas sniegšanai.

Citi šobrīd lasa Zatlers atminas kādu senu gadījumu ar Šleseru, kas apliecina - oligarhu sarunas ir īstas Tev ir daudz dzimumzīmju? Zinātniekiem ir viena laba ziņa Foto: smaga avārija Tūjas krustā, autovadītājai neievērojot zīmi "Dodiet ceļu"