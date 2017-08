Ķekavas novadā mēres amatā ievēlēta Viktorija Baire

Ķekavas novada domes sēdē par priekšsēdētāja amata kandidātu tika izvirzīta Baire, Valts Variks (Vidzemes partija), Voldemārs Pozņaks (LZP), Neils Kalniņš (JKP), Aigars Vītols (LZS) un Gatis Līcis ("Gods kalpot mūsu Latvijai").

Variks, Pozņaks un Vītols savu kandidatūru atsauca, norādot, ka vēlēšanās vairākuma vēlētāju atbalstu ieguva JKP, tāpēc tieši šai partijai būtu jāvada dome. Savukārt Kalniņš atsauca savu kandidatūru, uzsverot, ka, vērtējot deputātu profesionalitāti, bijušas lielas diskusijas un panākta vienošanās par mēra amata kandidāti izvirzīt JKP pārstāvi Bairi.

Jaunievēlētās domes deputāti balsoja par diviem izvirzītajiem mēra kandidātiem - Bairi un Līci. Par Bairi nobalsoja 12 deputāti - Indra Priede (LZS), Vītols, Arnolds Keisters ("Reģionu alianse"), Dzintra Medne (JKP), Olafs Klūdziņš (JKP), Variks, Andis Damlics ("Reģionu alianse"), Andris Ceļmalnieks (JKP), Kalniņš, Juris Žilko ("Vienotība"/"Politiskā partija izaugsme"/"Latvijas attīstībai"), Baire un Pozņaks. Par Līci nobalsoja pats Līcis un Anastasija Prokopenko (S), bet deputāts Andis Adats ("Vienoti Latvijai") nenobalsoja ne par vienu no kandidātiem.

Divi deputāti - Juris Jerums ("Vienotība"/"Politiskā partija izaugsme"/"Latvijas attīstībai") un Agnese Geduševa ("Gods kalpot mūsu Latvijai") - uz sēdi nebija ieradušies.

"Šobrīd esam jauna ceļa sākumā - mūsu mērķis šajā domes sasaukumā ir pozitīvas pārmaiņas, lai nākotnē Ķekavas novads kļūtu par Pierīgas attīstības centru. Novada izaugsmes priekšnosacījums ir laba pārvaldība, tādēļ turpmāk būtiska būs caurskatāmības un atklātības veicināšana, kā arī lielāka novada iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā. Esmu pārliecināta, ka mana līdzšinējā pieredze palīdzēs veiksmīgi vadīt jauno domes sasaukumu un godprātīgi pildīt uzticētos pienākumus," norādīja Baire.

Ķekavas novada pašvaldība informēja, ka Baire ir dzimusi 1982.gadā. Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālā maģistra grādu jurisprudencē un līdz šim strādājusi par direktora vietnieci administratīvajos jautājumos Nacionālajā veselības dienestā, kā arī aktīvi darbojusies biedrībā "Par labāku Ķekavas novadu".

Kā ziņots, koalīciju jaunievēlētajā Ķekavas novada domes sasaukumā veidos divpadsmit deputāti no sešām politiskajām partijām. Tajā būs deputāti no JKP Kalniņš, Ceļmalnieks, Baire, Klūdziņš un Medne, Latvijas Zemnieku savienības (LZS) deputāti Aigars Vītols un Indra Priede, no Latvijas Zaļās partijas (LZP) - Voldemārs Pozņaks, Vidzemes partijas deputāts Valts Variks, partiju apvienības, kurā ietilpst "Vienotība", "Politiskā partija Izaugsme" un "Latvijas attīstībai", Juris Jerums un Juris Žilko, bet no "Reģionu alianses" - Arnols Keisters, aģentūru LETA informēja Kalniņš.

JKP bija trīs iespējamie kandidāti mēra amatam - Daugmales pamatskolas direktors Ceļmalnieks, Nacionālā veselības dienesta direktora vietniece Baire un Kalniņš.

Koalīcijas veidošanas laikā pārrunas tika veiktas ar visiem domē ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, lai saprastu, kuri no tiem būtu gatavi strādāt kopā ar JKP deputātiem un būtu gatavi vienoties par kopīgu rīcības plānu novada attīstībai, norāda Kalniņš.

"Kopā ar koalīcijas partneriem noteikti mainīsim vadības stilu un darba metodes novada domē. Kā jau esam solījuši saviem atbalstītājiem pirms vēlēšanām - novada vadībai jābūt atvērtai un atklātai un jābalstās uz iedzīvotājiem saprotamu, sistemātisku un plānveidīgu novada attīstību," gaidāmā rīcības plāna stūrakmeņus raksturoja JKP Ķekavas novada domes saraksta līderis.

Tāpat ziņots, ka Ķekavas novadā pašvaldības vēlēšanu atkārtotajā balsojumā uzvarēja JKP, kas ieguva piecus deputātu mandātus, līdz ar to šī partija arī uzņēmās līdera lomu koalīcijas veidošanas sarunās. Pa diviem deputātu krēsliem novada domē ieguva LZS, "Gods kalpot mūsu Latvijai" un līdzšinējā mēra Damlica pārstāvētā RA, kā arī partiju apvienība, kurā ietilpst "Vienotība", "Politiskā partija Izaugsme" un "Latvijas attīstībai". Savukārt pa vienam deputāta mandātam Ķekavas novada domē ieguva LZP, "Saskaņa", "Vienoti Latvijai" un Vidzemes partija. Līdz ar to kopumā domes 17 deputātu krēslos sēdīsies deviņu dažādu sarakstu pārstāvji.