Šā gada jūnijā Valsts policija ieguva pirmos “signālus” par to, ka Salaspils novada Silabriežos vienā no bijušās fabrikas ēkām tiek uzglabāts alkohola surogāts un nelikumīgās cigaretes. Policisti ieguva tiesas atļauju konkrētajā adresē veikt pārbaudi. 10. augustā, desmitos no rīta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspils iecirkņa likumsargi ieradās minētajā adresē. Lai atvērtu angāra dzelzs durvis, tika piesaistīts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Telpā tika uziets liels daudzums šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku – kopā 7520 litru. Visvairāk alkohola surogāta – 6420 litru, bija pildīts bākās. Atlikušā daļa bija jau sapakota pudelēs. Policisti telpā atrada un atsavināja 507 pudeles ar degvīnu, 404 pudeles ar viskiju un 126 pudeles ar brendiju. Lai noteiktu precīzu izņemtā šķidruma sastāvu, ir nozīmēta ekspertīze. Tāpat šajā vietā tika atrasts un konfiscēts 1000 cigarešu ar Krievijas akcīzes markām.

Turpat angārā policisti aizturēja 1957. un 1961. gadā dzimušus vīriešus, kuri pēc policijas rīcībā esošās informācijas, saistīti ar šo noziegumu. Jāpiebilst, ka jaunākais viņiem jau iepriekš ir administratīvi sodīts par nelegālā alkohola uzglabāšanu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 2212. panta trešās daļas – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu glabāšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā.

Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Šobrīd policija turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu aizdomās turēto vīriešu lomu šajā noziegumā un precīzus notikušā apstākļus.