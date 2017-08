Jūlijā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) jau uzsāka administratīvo lietvedību par to, ka „Mega cirks” izrādīja jūras lauvas Dobelē. Nu sastādīts vēl viens protokols par šādu pašu pārkāpumu Liepājā.

Lai gan „Mega cirks” iepriekš PVD iesniegtajā pieteikumā nebija norādījis, ka izrādēs Liepājā piedalīsies savvaļas dzīvnieki, no jūras lauvu atrakcijām tas tomēr nav atteicies, raksta Liepājas laikraksts „Kurzemes Vārds”.

„Bija, bija jūras lauvas” – „Kurzemes Vārdam” apliecināja PVD Dienvidkurzemes pārvaldes vadītāja Gunta Kapeniece. To konstatējuši PVD pārstāvji, apmeklējot cirka izrādi Liepājā. Līdz ar to sākta administratīvā lietvedība, kas varētu ilgt aptuveni mēnesi. 22. augustā cirka šova rīkotājas SIA „Silver Show Management” pārstāvjiem jāierodas PVD uz protokola sastādīšanu.



Pēc administratīvās lietvedības izskatīšanas PVD lems par sodu. Administratīvo pārkāpumu kodekss par Dzīvnieku aizsardzības likuma prasību pārkāpšanu fiziskām personām paredz sodu no 30 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām – no 70 līdz 1400 eiro ar vai bez dzīvnieku konfiscēšanas.

Šī ir otrā administratīvā lietvedība, kas sākta pret „Silver Show Management”. Pirmā jūlija otrajā pusē sākta par cirka izrādēm Dobelē, kurās arī izmantotas jūras lauvas. Lēmums šajā lietā gaidāms nākamās nedēļas sākumā.

„Mega cirka” dalībnieks Stīvens Pedersens „Kurzemes Vārdam” skaidroja, ka ceļojošais cirks Latvijā līgumus par izrādēm noslēdzis, vēl pirms stājušies spēkā minētie likuma grozījumi, un pēkšņi pārtraukt piedalīšanos izrādēs būtu finansiāli neizdevīgi.

Jūlija beigās pēc tam, kad tika uzsākta administratīvā lietvedība par „Mega cirka” izrādēm Dobelē, sociālajā vietnē „Facebook” cirks publicēja paziņojumu, kurā norādīja, ka tiekot nomelnots: „Vēlamies ar jums padalīties vienā sāpīgā lietā - jau kārtējo reizi mēs tiekam patiešām sāpīgi nomelnoti! Vēlamies visiem teikt, ka mēs viesizrādes organizējam pēc visiem Latvijas likumdošanas noteikumiem, regulāri sazināmies ar visām nepieciešamajām instancēm, lai mēs būtu lietas kursā par visu notiekošo, kas attiecas uz mūsu darbību Latvijas teritorijā!”

SIA „Silver Show Managment” vadītais ceļojošais cirks ir no Latvijas. Bet tā trupu veido dāņi un franči. Latvijā tā strādā jau pēc agrāk noslēgta līguma, kad vēl nebija stājies spēkā likums, kas aizliedz cirka izrādēs izmantot savvaļas dzīvniekus. Tagad pēkšņi pārtraukt piedalīšanos izrādēs un doties mājās būtu finansiāli neizdevīgi arī tādēļ, ka nopelnītā nauda ļauj uzturēt dzīvniekus, uzsver cirka pārstāvji.