Pirmdien, 7. augustā, no rīta Vecrīgas viesnīcā „Hotel Garden Palace”, Grēcinieku ielā 28, ar pieaicinātu apsardzes darbinieku palīdzību ielauzās Uldis Skudra, kurš teicās pārstāvam ēkas īpašnieku SIA „966 Freecom”, un no viesnīcas praktiski ar varu izlika gan hoteļa darbiniekus, gan viesus, kurus izmitināja blakusesošajās viesnīcās.

Viesnīcas nomniekus – SIA „Sun Seasons” - no telpām Skudra izlika, aizbildinoties ar to, ka viņam ir tiesas lēmums, ka Grēcinieku ielas viesnīcā nav pamata atrasties tā iepriekšējam nomniekam - uzņēmumam SIA „Garden Palace”. Tomēr 15. jūnija līgumu par ēkas Grēcinieku ielā 28 nomu „966 Freecom” ir noslēdzis „Sun Seasons”, kuram ar „Garden Palace” nav nekādas saistības. Vienlaikus Jelgavas tiesa jau 31. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu, kurā norādīts, ka Skudra nevar pārstāvēt „966 Freecom” tiesā. Līdz ar to nebija nekāda pamata „Sun Seasons” izlikt no telpām un Skudram darboties „966 Freecom” vārdā, norādīja „Sun Seasons” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Šmits.

Uz jautājumu, kāpēc Skudra šādi rīkojies, Šmits teica: „Tās ir viena cilvēka ambīcijas, tipisks reiderisms”.

Te jāpiebilst, ka Skudra no telpām izlika ne tikai darbiniekus un viesus, bet arī nozaga „Sun Seasons” dokumentāciju un sabojāja viesnīcas inventāru. Kopumā „Sun Seasons” nodarīti zaudējumi ap 150 000 eiro apmērā, jo Skudra arī pārtrauca viesnīcas rezervācijas starptautiskajā viesnīcu rezervēšanas vietnē „booking.com”.

Trešdienas, 9. augusta, tika atbrīvotas ieņemtās „Hotel Garden Palace” telpas, tās atkal pārņēma likumīgais telpu nomnieks – SIA „Sun Seasons” un viesnīca jau ceturtdienas vakarā darbu atjaunoja.

Skudra gan „Sun Seasons” darbību nodēvēja par iebrukumu telpās un klāstīja, ka viesnīcas nomnieki ēkā sagrābuši ar ķīlniekiem. Tomēr Šmits to nosauca par klajiem meliem – nekāda ķīlnieku sagrābšana nav notikusi, tieši otrādi Skudra rīkojies nelikumīgi.

Šmits norāda, ka uzņēmums tagad strādā pie tā, lai atjaunotu iepriekš Skudras lauztos līgumus ar viesnīcu rezervēšanas vietni Booking.com. Šmita rīcībā esošie dokumenti liecina, ka „Sun Seasons” pārstāvji viesnīcas telpās atrodas likumīgi. Taču, atstājot telpas, Skudras pārstāvji esot paņēmuši līdzi visus dokumentus, kas atradušies viesnīcā, tādēļ patlaban notiek aktīvs darbs, lai tos atjaunotu. 8. augustā ar zvērināta advokāta Alda Liepiņa palīdzību esot atjaunoti dokumenti par nomas tiesībām, un tikai tad uzņēmēja pārstāvji devušies uz viesnīcas telpām. Šmits norādīja, ka uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu Valsts policijā, lūdzot sākt kriminālprocesu par reiderisma un uzņēmuma sagrābšanas mēģinājumu.

„Sun Seasons” valdes priekšsēdētājs skaidroja, ka atbilstoši tiesas lēmumam SIA „Garden Palace” ēku atstājis šā gada 27. jūnijā, savukārt „Sun Seasons” līgumu par ēkas nomu parakstīja šā gada 15. jūnijā. Turklāt līgums, pēc viņa teiktā, parakstīts ar „966 Freecom” vienīgo īpašnieku - Panamā reģistrēto uzņēmumu „Stralis Investment AS”. Viņš sala, ka viesnīcas „Hotel Grand Palace” telpas var atstāt tad, kad beidzas nomas līguma termiņš, proti, līdz 2022. gadam, vai kad ēkas īpašniekam ir tiesas izpildraksts par nomnieka izlikšanu no telpām.

Šmits uzsvēra, ka nav nekādu tiesību „Sun Seasons” izlikt no telpām, jo to no telpām mēģināja izlikt, balstoties uz ar uzņēmumu nesaistītu tiesas lēmumu par iepriekšējā ēkas nomnieka SIA „Garden Palace” izlikšanu no telpām.

Viesnīca „Hotel Garden Palace” šonedēļ piedzīvoja bruņotu reideru uzbrukumu. (Foto: Rojs Maizītis)

Konfliktsituācijas cēlonis atrodams īres līgumā starp „966 Freecom” un „Garden Palace”, kurš noslēdzās 2013. gada 31. janvārī. „Garden Palace” pārstāvji šo faktu apstrīdēja tiesā, uzskatot, ka līguma izbeigšana veikta nelikumīgi. Sākotnējās instancēs tiesa lēma par labu „Garden Palace”, taču vairāku apstākļu dēļ tiesas lēmums tika pārsūdzēts. 2017. gada 12. jūnijā Rīgas apgabaltiesa lēma par labu „966 Freecom”, atzīstot uzņēmuma tiesības izlikt „Garden Palace” no sava īpašuma.