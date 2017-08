Google Maps

Nakts stundās slēgs satiksmi Tēriņu ielas posmā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remontdarbu laikā no 12. līdz 23. augustam nakts stundās, laika posmā no plkst. 23.30 līdz 5.00, slēgs transportlīdzekļu satiksmi Tēriņu ielas 70 metrus garā posmā un virzienā no Cēres ielas uz Mārupi.