Starptautiskās sacensības ''Rīgas Triatlons 2016'' un ''2016 Riga ETU Triathlon Junior European Cup''. (Foto: LETA)

Ierobežos satiksmi triatlona sacensību laikā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Sakarā ar sacensību Rīgas Triatlons 2017 norisi svētdien, 13. augustā no plkst. 6.00 līdz 18.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme sacensību maršrutā (izņemot sabiedrisko un vietējo iedzīvotāju transportu): Balasta dambis (Saules akmens) – nobrauktuve no Vanšu tilta – Vanšu tilts – Citadeles iela – Pils iela –Muitas iela – Citadeles iela – Vanšu tilts – nobrauktuve no Vanšu tilta – Ķīpsalas iela līdz Kaiju ielai – Ķīpsalas iela – nobrauktuve no Vanšu tilta – Balasta dambis (Saules akmens).