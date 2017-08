No bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu saglabāšanas un atjaunošanas viedokļa Juglas ezeram, kas atrodas Daugavas lejtecē, ir nozīmīga loma. Tas savienojas ar ūdenstilpēm, kur sastopamas vietējo zivju sugas, to mazuļi un pieaugušie īpatņi, kā arī anadromo sugu (dzīvo jūrā, nārstot dodas uz upi vai ezeru) pārstāvji. Juglas ezerā konstatētas 29 sugu zivis, no kurām saimnieciski nozīmīgākās sugas ir plaudis, līdaka, zandarts, līnis, rauda, asaris, karūsa un sudrabkarūsa. Šobrīd zivju resursus Juglas ezerā var izmantot tikai makšķernieki, jo no 2007. gada rūpnieciskās zvejas rīku izmantošana ezerā ir pārtraukta. Tā kā Juglas ezers ir caurtekošs un savienots ar vairākām ūdenstilpēm un ūdenstecēm, arī ar Daugavu un Rīgas jūras līci, tad Juglas ezera ekosistēma nodrošina zivju krājumu papildināšanu arī ar to savienotajās ūdenstilpēs, kur rūpnieciskā zveja ir atļauta.

Lai iegādātos zandartu mazuļus, RD MVD startēja Zemkopības ministrijas Zivju fonda rīkotajā konkursā, kurā varēja iesniegt projektus zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.

Kopējais projekta budžets ir 4743 eiro, no kuriem Zivju fonda nodrošinātais finansējums sastāda 3 557 eiro jeb 75 %, kas tiks atgūts pēc projekta realizēšanas. Savukārt Rīgas domes līdzfinansējums ir 1186 eiro jeb 25 % no kopējās summas.