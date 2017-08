Ar traģēdiju beidzas kādas sievietes atpūta pludmalē Liepājā

Kā informē Liepājas pašvaldības likumsargi, pludmales glābšanas dienesta darbinieki nekavējoties devās uz notikuma vietu un konstatēja, ka krastā guļ sieviete bezsamaņā un neelpo, kā arī divas personas viņai sniedz pirmo palīdzību.

Pludmales glābšanas dienesta darbinieki nekavējoties izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi un uzsāka reanimācijas darbus. Pēc mediķu ierašanās tika turpināti reanimācijas darbi, līdz pulksten 15:20 mediķi pieņēma lēmumu apturēt reanimēšanu un konstatēja sievietes nāvi.

"Atgādinām visiem pludmales apmeklētājiem, ka pirms atpūtas pludmalē ir jāizvērtē savs veselības stāvoklis un, it sevišķi, karstā laikā ir jādzer ūdens. Drošākai atpūtai aicinām izvēlēties Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Pludmales glābšanas dienesta pārraudzībā esošās peldvietas (pludmalē no Kūrmājas prospekta līdz Jūrmalas ielai un no Pērkones ielas līdz Vaiņodes ielai)," saka Liepājas likumsargi.