Piebalgs norādīja, ka Smiltēna priekšlikums netika iekļauts darba kārtībā ar izteiktu balsu vairākumu. Pats Piebalgs balsoja par šī jautājuma izskatīšanu, jo viņam ir svarīga visu jautājumu izvērtēšana, sacīja politiķis.

Par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā balsoju pieci, pret bija četri un četri atturējās, pastāstīja Smiltēns.

"Man ir laiks līdz 19.augustam, lai spētu panākt kādas pārmaiņas "Vienotībā"," lai iezīmētos priekšnoteikumi, ka politiskais spēks var pārveidoties, norādīja Smiltēns. Ja viņam izdosies pārliecināt kolēģus pieņemt saprātīgus lēmumus, tad viņš līdz kongresam 19.augustā vai arī tieši šajā datumā izšķirsies, vai pašam kandidēt uz priekšsēdētāja amatu.

Vaicāts, vai izstāsies no politiskā spēka, ja kongresa dienā Āboltiņa vēl būs Saeimas frakcijas priekšsēdētāja, Smiltēns atbildēja, ka tad lems par savu statusu partijā.

Politiķis arī norādīja, ka Āboltiņa valdes sēdē esot minējusi stāstu par to, ka divi cilvēki, nevarot sadalīt bērnu, bez maz to rāvuši uz pusēm - stāsts noslēdzies ar to, ka bērns tika atdots cilvēkam, kurš to palaida vaļā. Pašlaik Āboltiņa ir tā, kas nevar palaist vaļā "bērnu" jeb "Vienotību", sacīja Smiltēns.

Āboltiņa: Smiltēnam kā partijas priekšsēdētāja vietniekam ir bijusi iespēja mainīt partijas tēlu

Edvardam Smiltēnam veselu gadu ir bijusi iespēja mainīt "Vienotības" tēlu partijas priekšsēdētāja vietnieka amatā, trešdien žurnālistiem pauda politiskā spēka Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Tā viņa cita starpā atbildēja uz vaicājumu par Smiltēna pausto, ka Āboltiņas aiziešana no partijas vadības būtu priekšnoteikums, lai partija varētu mainīties.

"Viens cilvēks nevar partiju uzcelt, un viens cilvēks nevar partiju nograut. Šādā situācijā vienmēr katram vispirms ir jāpaskatās uz sevi. Smiltēns pēc [partijas priekšsēdētāja Andra] Piebalga stāšanās amatā ir veselu gadu bijis partijas vadītāja vietnieks, viņš ir bijis redzama partijas "seja", kurš ir gājis uz koalīcijas sanāksmēm un kuram ir bijusi iespēja šo partijas tēlu mainīt," pauda Āboltiņa.

Partijā notiek komandas darbs un katram ir jāizvērtē sava loma, piebilda politiķe.

Lūgta komentēt Smiltēna uzstādījumu, ka politiķei jāatstāj frakcijas priekšsēdētājas amats, lai viņš varētu kandidēt uz partijas vadītāja posteni, Āboltiņa teica, ka, ņemot vērā situāciju partijā, viņa labprātāk izvēlētos iespēju paklusēt. Taujāta, vai Smiltēns ar savu rīcību grauj "Vienotību", Āboltiņa pauda, ka partijai par labu nāktu, ja mazāk tiktu sniegti šādi vērtējumi un reizē tiktu turpināts strādāt.

Kā ziņots, Smiltēns norādījis, ka viņš ir aicinājis Āboltiņu atkāpties no frakcijas priekšsēdētājas amata, lai partija, veicot radikālas pārmaiņas, varētu pretendēt uz 10% līdz 20% lielu atbalstu sabiedrībā. Neveicot lielas izmaiņas līdzšinējā darbībā, viņaprāt, var piepildīties prognozes, ka "Vienotība" nākamajās Saeimas vēlēšanas var nespēt nokomplektēt tādu komandu un piedāvājumu, kas varētu labi startēt vēlēšanās.