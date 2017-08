Krimināllikums par izvairīšanos no brīvības atņemšanas soda izciešanas paredz cietumsodu līdz vienam gadam, piespiedu darbu, vai naudas sodu.

Šobrīd gan precīzi nav skaidrs vai Latvijas institūcijas varētu pret Milušu sākt kriminālprocesu par izvairīšanos no cietumsoda izciešanas.

Zemgales apgabaltiesā, kas Milušam piesprieda cietumsodu, teica, ka ar tiesas spriedumu notiesātajai personai, kura izvairās no soda izciešanas, pēc viņas aizturēšanas ir jāizcieš tas sods, kas šai personai piespriests ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, un tiesa nav kompetenta patvarīgi noteikt personai vēl kādu sodu par bēguļošanu.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu, apsūdzības funkciju kriminālprocesā valsts vārdā īsteno prokurors, norādīja tiesā.

Ģenerālprokuratūrā norādīja, ka no tiesas neviens neprasa tūlīt pēc personas nogāšanas Latvijā tai noteikt jaunu sodu par izvairīšanos no soda izciešanas, taču tiesa, kuras rīcībā ir informācija par apsūdzētā izvairīšanos no soda, šo informāciju iesnieguma veidā nosūta prokuratūrai jautājuma lemšanai par kriminālprocesa sākšanu.

Kasjauns.lv jau ziņoja, ka Kiprā aizturēts Jūrmalas pašvaldības 2005.gada vēlēšanu kukuļošanas krimināllietā notiesātais uzņēmējs Germans Milušs.

No 2007.gada 23.aprīļa starptautiskajā meklēšanā izsludinātais Milušs aizturēts Larnakā un tagad Latvijas Ģenerālprokuratūra kārto formalitātes, lai panāktu viņa izdošanu un nogādāšanu Latvijā. Šādos gadījumos fiziski ar personas nogādāšanu Latvijā nodarbojas Valsts policija.

Milušs aizturēts 3.augustā, kad uz Kipru bija atlidojis ar vakara reisu no Maskavas. Pasu kontrolē konstatēts, ka Krievijas pilsonis ir Starptautiskās kriminālpoliciju organizācijas "Interpols" meklēšanā, vēstīja Kipras ziņu aģentūra CNA.

Latvijas mediji jau iepriekš vēstījuši, ka Milušs pēc aizbēgšanas no Latvijas apmeties Krievijā un, visticamāk, pieņēmis tās pilsonību.

Zemgales apgabaltiesa 2007.gada martā bijušo "BMW" tirgotāju Milušu, bijušo Jūrmalas mēru Juri Hlevicki un toreizējo deputāta kandidātu Gvido Hariju Volbrugu atzina par vainīgiem kukuļa došanā toreizējam Jūrmalas domes deputātam Ilmāram Ančānam ("Mūsu zeme"), lai viņš domes priekšsēdētāja vēlēšanās nobalsotu par Hlevicki.

Hlevickim un Milušam piemērots piecu gadu cietumsods ar mantas konfiskāciju, Volbrugam - trīs gadu brīvības atņemšana nosacīti ar trīs gadu pārbaudes laiku.

Milušs uz pirmās instances tiesas sēdēm nāca paklausīgi, taču uz sprieduma pasludināšanu nebija ieradies.

Nākamās tiesu instances spriedumu nemainīja.

Milušs tika izsludināts starptautiskā meklēšanā. 2015.gada martā TV3 raidījums "Nekā personīga" vēstīja, ka Milušs dzīvo Krievijā un, visticamāk, pieņēmis Krievijas pilsonību. Valsts policijas Galvenās Kriminālpārvaldes Starptautiskās sadarbības birojs informējis Zemgales apgabaltiesu, ka Milušs savu dzīves vietu deklarējis Krievijā. Ģenerālprokuratūras lūgums viņu izdod nav sekojis, jo Milušs ir pieņēmis Krievijas pilsonību.

Lietā apsūdzēta vēl viena persona - toreizējais partijas "Jaunais centrs" deputāta kandidāts Leonīds Lasmanis. Viņš izvēlējās pazust nedaudz laicīgāk - pēc prokurores lūguma 2007.gada 29.janvārī tika nolemts krimināllietu sadalīt, atsevišķi izdalot Lasmaņa epizodes.