Policijai par notikušo paziņoja sievietes draugs, kuram bija izdevies izrauties no laupītāju tvērieniem un aizskriet līdz drošākai vietai, lai izsauktu policiju. Uz notikuma vietu nekavējoties devās tuvākā policijas ekipāža.

Pēc pāris minūtēm, ierodoties Kobes dārzā, policisti pamanīja trīs aprakstam atbilstošus vīriešus, kuri krūmu pudurī iemeta telefonu un maku.

Laupītāji, ieraugot policistu, metās bēgt, taču ātri vien tika panākti un aizvesti atpakaļ uz notikuma vietu. Sievietei, kas bija palikusi notikuma vietā, nebija nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Vēlāk noskaidrots, ka cietusī ar draugu sēdējusi parkā uz soliņa. Pie viņiem pienākuši trīs nepazīstami vīrieši un sākuši draudzīgi runāties.

Sarunas laikā vīrieši viņus novērojuši un pēkšņi uzbrukuši izsaucējam, pēc tam satvēruši sievieti un no viņas mugursomas izņēmuši vairākas mantas – telefonu, naudas maku un citas vērtīgas lietas.

Netālu no personu aizturēšanas vietas policisti uz zemes atrada sievietes dokumentus, telefonu un iztukšotu naudas maku.

Pārbaudot aizturēto vīriešu mantas, pie viena no viņiem atrasta aptuvenā naudas summa, kura cietušai iepriekš bijusi makā.

Savukārt personu datu pārbaudes laikā, atklājās, ka divi no aizturētajiem nesen iznākuši no cietuma, viens no viņiem atradies ieslodzījumā saistībā ar cilvēka nonāvēšanu.

Izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuriem aizturētie ar izņemtajām mantām nodoti turpmāko procesuālo darbību veikšanai.