Ja nopietni pamatotu priekšlikumu par VID direktora atbrīvošanu no amata finanšu ministrs virza izskatīšanai valdībā, tad Ministru kabinets pieņem lēmumu šajā jautājumā, informēja Valsts kancelejā, atbildot uz jautājumu par to, kāda ir spēkā esošā kārtība VID direktora atbrīvošanai no amata vai arī atstādināšanai no amata uz laiku.

Savukārt lēmumu par VID direktora atstādināšanu no amata pienākumu izpildīšanas uz laiku, piemēram, ja būtu ierosināta disciplinārlieta, pieņem finanšu ministrs, pavēstīja Valsts kancelejā.

"Pieprasām finanšu ministrei nekavējoties atcelt VID ģenerāldirektori no ieņemamā amata un veikt rūpīgu lietas izmeklēšanu par atkārtotu nesamērīgu piespiedu līdzekļu pielietojumu VID praksē," uzver partijas pārstāvji.

"Latvijas demogrāfiskā un saimnieciskā situācija izsauc nopietnas bažas par nodokļu maksātāju bāzi valstī. Neskatoties uz valdošās elites optimistiskajiem ziņojumiem, ilgstoši dzimstības krituma un emigrācijas apjomi ilgtermiņā liek domāt pretējo. Valsts vienīgā finansiālā cerība kompensēt šos zaudējumus ir zinātņu ietilpīgie un augsto tehnoloģiju uzņēmumi, tai skaitā IT sfērā," pausts politiskā spēka paziņojumā.

Partijas vērtējumā VID lēmums par IT uzņēmuma darbības apturēšanu uzskatāms par reālu triecienu visai nozarei, tas ir signāls investoriem un uzņēmējiem neinvestēt Latvijas tautsaimniecībā un pārcelt savu darbību uz citām valstīm. "SIA "Internet" to jau ir izdarījis - valstij turpmāk ies secen nodokļu maksājumi vairāku miljonu apjomā. Arī citi uzņēmumi apsver šādu rīcību. Uzskatām VID rīcību par nesamērīgu, nepārdomātu un kaitīgu valsts tautsaimniecībai ilgtermiņā. Tas faktiski ir uzbrukums veselai nozarei," teikts paziņojumā.

JKP norāda, ka VID šovasar jau ir zaudējis tiesā par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu (AS "Pagastiņi"), jo tas nesniedza pieprasīto informāciju par citām personām.

Kā ziņots, pirmdien pēc VID pieprasījuma "ss.lv" domēna vārds atslēgts. VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību. "Internet" 1.augustā pieņemto VID lēmumu par "Internet" saimnieciskās darbības apturēšanu 3.augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Cīrulei.

Sludinājumu portāls ss.lv gan nomainījis domēna vārdu pret ss.com, turpinot darboties šajā adresē.

Notiekošais ap sludinājumu portālu ss.lv radījis sašutuma vētru informācijas tehnoloģiju nozarē (IT), kas ir neizpratnē - "kā var ienākt prātā apturēt veiksmīgi strādājošu, priekšzīmīgu nodokļu maksātāju", šodien žurnālistiem sacīja augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Inbokss" īpašnieks Andris Griķis, uzsverot, ka šādā situācijā IT uzņēmumi var aiziet no Latvijas jurisdikcijas, lai pasargātu savu biznesu.