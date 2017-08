Iekšlietu ministrs nenoliedza, ka viņu partijas valdes priekšsēdētāja amatam ir uzrunājuši gan "Vienotības" frakcijas deputāti, gan partijas biedri.

Viņš gan uzsvēra, ka šobrīd gatavību uzņemties partijas vadību ir apliecinājuši divi kandidāti - pašreizējais politiskā spēka priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns un Rīgas domes deputāts Vilnis Ķirsis. Šo abu kandidātu redzējums tiks vērtēts partijā un lēmums par kandidātu virzību partijas priekšsēdētāja amatam tiks pieņemts līdz šīs nedēļas beigām, atgādināja ministrs.

Vaicāts, vai viņš vēlētos ieņemt šo amatu, Kozlovskis norādīja, ka par šo jautājumu šobrīd nevēlas spekulēt un atturējās no turpmākiem komentāriem.

Kā vēstīts, Smiltēns iepriekš izteicās, ka viņš nekandidēs uz partijas priekšsēdētāja amatu, ja politiskā spēka Saeimas frakciju turpinās vadīt Solvita Āboltiņa.

Politiķis atzina, ka viņam un Āboltiņai ir atšķirīgi viedokļi par to, kādām pārmaiņām jāseko partijā, taču viņš ir pārliecināts, ka šīm pārmaiņām jābūt vērienīgām. Faktiski "Vienotību" nevajag glābt, bet būvēt no jauna no iekšpuses, izteicās Smiltēns.

Tikmēr iespēju kandidēt uz "Vienotības" valdes priekšsēdētāja amatu pieļāvis Rīgas domes deputāts Ķirsis.