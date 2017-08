Viens no vadošajiem Norvēģijas laikrasktiem "Dagbladet" svētdien publicējis rakstu ar pievienotu video zem virsraksta "Kā profesors Andrejs Vilks ieguva Norvēģijas nodokļu naudu, lai izplatītu Krievijas melu propagandu". Šī konference, par kuru runāts rakstā, notikusi 2013. gadā un to rīkoja "Asociācija Ģimene".

LTV raidījumā "Panorāma" demonstrētajā fragmentā no konferences Vilks saka: "(..) sākt bērnu seksuālo masāžu, tā nav audzināšana, bet tā ir seksuālā masāža attiecībā uz viņu dzimumorgāniem no viena līdz trim gadiem. Rekomendācijās ir minēts, ka tēvi neveltī pietiekošu uzmanību klitoriem un vagīnām."

Savukārt norvēģu izdevumam viņš to komentēja šādi: "Ka tā ir viltus informācija, tas ir jāpierāda."

"Panorāma" tikmēr vēstī, ka šodien komentāru no Vilka saņemt neizdevās, bet viņa darbavietā, Rīgas Stradiņa universitātē, norāda, ka uzstāšanās bijusi pirms četriem gadiem un ir svarīgi saprast diskusijas kontekstu, taču Vilks nav vienīgais viedokļu līderis, kurš par Norvēģiju izplatījis viltus informāciju, kas pēc rūpīgākas analīzes izrādās ir viltus ziņas un to saikne aizved uz Krieviju.

Pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" izpētījis, kā reālu cilvēku teikto propagandas kanāli sagrozīja. Tālāk šo informāciju nekritiski tiražējuši un internetā izplatījuši gan sabiedrībā pazīstami cilvēki, gan interneta lietotāji. Tajā skaitā arī Saeimas deputāti, ārsti, augstskolu mācībspēki. Tāpat izveidotas organizācijas, kas šķietami cīnās par ģimenes vērtībām, taču to mērķis ir cits.

"Re:Baltic" pētniece Inga Spriņģe raidījumam norāda: "Viņiem trūkst kritiskās domāšanas un varētu pat teikt, lai cilvēki tic, kam grib, taču šie ir pasniedzēji, politiķi, viņi izmaina likumdošanu, kas pēc tam ietekmē manu, tavu un visu skatītāju dzīvi. Jo tikumības grozījumi ir reālas Krievijas propagandas un šo pustrako vecāku organizāciju rezultāts. Tas ietekmē mūs visus. Tāpēc jau arī ir tas, ka mēs sakām: "Domājiet, domājiet, ko jūs lasāt!".

Jau 2014. gada raidījums "De facto" ziņoja par piešķirtā 45 000 eiro Eiropas Ekonomiskās zonas granta atņemšanu "Asociācijai Ģimene". Solītās dzimumu līdztiesības veicināšanas vietā secināts, ka asociācija konferencē izvērusies ar interpretācijām, kas ir pretrunā zinātniskām teorijām un cilvēku pamattiesību vērtībām.

Par Norvēģijas nodokļu maksātāju naudas izlietojumu izmeklēšanu bija sākusi arī Norvēģijas vēstniecība. Bijušais Norvēģijas karalistes vēstnieks Latvijā Jāns Grēvstads 2014. gadā sacīja: "Mēs sākām izmeklēšanu un sapratām, ka organizācijas materiāli nesniedz skaidru priekšstatu par tādām pamatvērtībām kā dzimumu līdztiesība un seksuālā orientācija."

Norvēģi nodokļu maksātāju naudu, kas iztērēta pretēji iecerētajam mērķim, saņēmuši atpakaļ, taču to nevar teikt par Latvijas nodokļu maksātājiem, kuri daļēji samaksājuši par propagandas izplatīšanu. "Sabiedrības integrācijas fonds" pēc sūdzību saņemšanas pārtrauca projektu ar "Asociāciju Ģimene", kura šo lēmumu pārsūdzēja tiesā. Fonds zaudēja divās instancēs, līdz, konsultējoties ar juristiem, nolēma slēgt mierizlīgumu.

Fonda sekretariāta direktore Aija Bauere saka: "Tā kā mēs noslēdzām mierizlīgumu, kur viņi to visu naudu, kas bija saņemta avansā, viņi atmaksāja, Norvēģijas naudu. Un to, kas tika izlietota viņu pašu organizatoriskajiem darbiem, tas ir apmēram 8000 eiro, sedza no neattiecināmajām izmaksām."

Neattiecināmās izmaksas nozīmē - nepamatoti iztērētie līdzekļi. Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentos gadījumi, kad jāuzsāk līdzekļu atgūšana, ir nepilns viens procents - 6 projekti no 205. Naudas devējiem nauda atmaksāta no Latvijas nodokļu maksātāju maciņiem.

"Sabiedrības integrācijas fonds" norāda, ka pieredze ar "Asociācija Ģimene" ir likusi rūpīgāk izvērtēt projektos iesaistīto organizāciju darbību, gan esošo, gan iepriekšējo.

"Esam dabūjuši tādu mācību, ka Dievs pasarg', jo kļūda bija pašā, pašā sākumā," skaidroja Bauere.