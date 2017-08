Krāšņi izskan 18. starptautiskais baleta festivals “Baleta zvaigznes Jūrmalā”

Pirmo reizi Latvijas skatītājiem bija iespēja redzēt duetus no pasaulslaveno horeogrāfu Džona Noimaijera un Džoba Kranko darbiem “Oņegins” un “Otello”, Štutgartes baleta vadošo solistu - Alīsijas Amatrieinas un Džeisona Reilija izpildījumā. Hamburgas baletu pārstāvēja katalāņu izcelsmes vadošais solists Alekss Martinezs, bet virtuozās tehnikas cienītāju nedalītu atzinību guva armēnis Avetiks Karapetjans, kurš Jūrmalā dejoja pārī ar Elinu Kamalovu no Marijas teātra. Dienvidniecisko temperamentu koncertā nodrošināja vadošo baleta solistu pāris no Astanas Valsts operas un baleta teātra – kazahstānieši Bahtijars Adamzans un Madina Basbajeva.

Pasākuma vadītāju lomā iejutās – Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis ar meitu baletdejotāju Elzu Leimani. (Foto: Publicitātes)

Koncertā varēja baudīt arī Latvijas Nacionālā baleta solistu Jolantas Lubejas, Jūlijas Braueres, Artura Sokolova, Raimonda Martinova, Antona Freimaņa, Kārļa Cīruļa, un Germana Ševčenko sniegumu, kuri kopā ar kordebaletu izpildīja fragmentus no baleta “Korsārs” un jaunākā sezonas iestudējuma “Pie zilās Donavas”.Savukārt horeogrāfi Raimonds Martinovs un Antons Freimanis publikas ievērībai rādīja savus jaunākos darbus.

Pateicoties festivāla ilggadējā vadītāja un dvēseles – Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskā vadītāja Aivara Leimaņa – aizrautībai un baleta mākslas mīlestībai, festivāls jau astoņpadsmit gadus aug un pilnveidojas, sagādājot tradicionālos baleta svētkus Latvijas iedzīvotājiem un Jūrmalas viesiem.