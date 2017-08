Lai gan Jēkabpilī ir visdārgākā apkure starp lielajām pilsētām un tarifs sasniedz pat 56,20 eiro par megavatstundu, siltumenerģijas piegādātājās – deputātam Nitišam piederošais SIA Ošukalns turpina siltumu PSIA Jēkabpils siltums piegādāt par maksimālo iespējamo tarifu, lai gan aprēķini un kompānijas rīcība liecina, ka varētu to piegādāt arī lētāk. Kompānija, kas pagājušo gadu noslēdza ar 640 tūkstošu eiro peļņu un ir viena no vislabāk pelnošajām kompānijām valstī, lauvas tiesu ienākumu gūst no obligātās iepirkuma komponentes par koģenerācijā saražoto elektroenerģiju, šķeldas un skaidu piegādi Jēkabpils siltumam, kā arī siltumenerģijas pārdošanas šim pašam uzņēmumam, tātad sociāli jutīgās jomās, kas tieši atsaucas uz iedzīvotāju maciņiem.

Saskaņā ar SIA Ošukalns gada pārskata datiem, uzņēmums strādā ar iespaidīgu peļņu. Pērn tā bijusi 640 tūkstoši eiro, bet pēdējos desmit gados vidējā gada peļņa bijusi 1,323 miljoni eiro, lielāko peļņu sasniedzot 2012.gadā, kad tā bija 2,638 miljoni eiro.

Neskatoties uz iespaidīgajiem peļņas cipariem, Ošukalns turpina piegādāt pilsētas iedzīvotājiem caur Jēkabpils siltumu vienu no dārgākajām siltumenerģijām Latvijā un dārgāko starp lielajām pilsētām, nemaz nedomājot un nerūpējoties par bezdarba nomocītās pilsētas iedzīvotāju maksātspēju. Uzņēmums turpina piegādāt siltumenerģiju pēc 2004.gadā apstiprināta tarifa, lai gan investīcijas, saskaņā ar gada pārskatu, jau sen ir atmaksājušās un tas varētu piegādāt siltumenerģiju arī lētāk.

To, ka siltumenerģiju var piegādāt arī lētāk, apliecina kompānijas līdzšinējā rīcība. Regulators pirms vairāk nekā desmit gadiem ir apstiprinājis siltumenerģijas tarifu 30 eiro apmērā par megavatstundu ar noteikumu, ka situācijās, kad ar gāzi saražotā siltumenerģija ir lētāka, Ošukalna piegādātajai enerģijai ir jābūt par 8% lētākai nekā Jēkabpils siltums spēj saražot pats. Kā stāsta Jēkabpils siltuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, vienmēr, kad samazinājusies gāzes cena un Jēkabpils siltums savos gāzes katlos saražojis lētāku siltumenerģiju, Ošukalns bez vilcināšanās arī nolaidis cenu, pat nemēģinot bilst par kādiem zaudējumiem vai biznesa neizdevīgumu. Šī kompānijas rīcība apliecina, ka tā bez problēmām var piegādāt arī lētāku siltumenerģiju, taču izliekas to neredzam un turpina piegādāt par maksimālo iespējamo cenu.

Tā kā Ošukalns ražo siltumenerģiju koģenerācijā, tas saņem OIK maksājumus par elektroenerģiju. Pērn par obligāto iepirkuma komponenti saņēma 1,25 miljonus eiro.

Lai saņemtu maksimālo iespējamo summu par elektrību, noteikumi paredz, ka par siltumenerģiju iekasētā summa nedrīkst pārsniegt konkrētu koeficientu, tādēļ Ošukalns siltumenerģiju piegādā nevis par 30 eiro, kāda būtu maksimālā iespējamā cena, bet par 28 eiro, lai nezaudētu elektrības subsīdiju, kas ir vēl izdevīgāka.

SIA Ošukalns piegādā Jēkabpils siltumam arī skaidas un šķeldu siltuma ražošanai. 2016.gadā par skaidu un šķeldas piegādi uzņēmums no pašvaldības kompānijas saņēma 374 tūkstošus eiro, bet pēdējos desmit gados vidēji 360 tūkstošus eiro gadā.

Turklāt viens no kompānijas līdzīpašniekiem Aigars Nitišs, būdams domes deputāts, divas reizes ir lēmis par pašvaldības naudas piešķiršanu pats savam uzņēmumam, tādējādi esot nopietnā interešu konfliktā. Proti, šogad un pērn dome lēma par Jēkabpils siltuma pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot pamatkapitālā pašvaldības jeb iedzīvotāju naudu. Pamatkapitāla palielināšana bija nepieciešama, jo uzņēmumam nepietika līdzekļu, ar ko norēķināties ar piegādātajiem, tajā skaitā, ar SIA Ošukalns par piegādāto dārgo siltumenerģiju. Šogad Jēkabpils siltuma pamatkapitālā dome ieguldīja 50 tūkstošus eiro, bet pirms gada – veselus 100 tūkstošus eiro. Šie līdzekļi tālāk nonāca siltumtīklu uzņēmuma piegādātājiem, kuru vidū ir arī domes deputātam piederošā SIA Ošukalns.

Kā skaidro Karpenko, Jēkabpils siltumam finanšu līdzekļi bija nepieciešami saistībā ar realizētiem Eiropas Savienības projektiem, kuru naudas plūsma paredz, ka vispirms uzņēmums samaksā no saviem līdzekļiem darbu veicējiem, un tad saņem atmaksu no ES fondiem. Tā kā bija jāmaksā projekta veicējiem, kuri rekonstruēja siltumtrases, lai tajās būtu mazāki siltuma zudumi un pašvaldības iedzīvotājiem būtu mazāk jāmaksā par siltumenerģiju, tad Jēkabpils siltumam nepietika finanšu līdzekļu, lai norēķinātos laikus ar piegādātājiem, kuru vidū ir arī Ošukalns.

Tomēr SIA Ošukalns gada pārskats rāda, ka kompānija varēja šos naudas līdzekļus arī gaidīt un tas nebūtu negatīvi ietekmējis tās darbību. Tomēr Nitišs kā domes deputāts pats lēma, ka nepieciešams ieguldīt pašvaldības naudu, lai piegādātājiem nebūtu jāgaida.

Kā liecina SIA Ošukalns 2016.gada pārskats, uzņēmumam ir ļoti stabila naudas plūsma, īstermiņa likviditāte ir vienkārši izcila - koeficients 2,55, kas ir reti sastopami ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga uzņēmumiem. Turklāt tam ir nebūtiski aizņēmumi kredītiestādēs - 1,67 miljoni eiro pie aktīvu bilances 22 miljoni eiro. Uzņēmumam pašu kapitāls kā Latvijas uzņēmumam vērtējams kā milzīgs - 15,52 miljoni eiro. Līdz ar to uzņēmums varētu siltumenerģiju pārdot arī lētāk, tādējādi izrādot sociālu atbildību, īpaši ņemot vērā, ka tā īpašnieks un vadītājs ir domes deputāts.

Uzņēmums var arī atļauties sponsorēt Nitiša dēla autosporta aktivitātes, atvēlot tam 750 tūkstošus gadā.