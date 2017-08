Viņa arī uzsvēra, ka VID mērķis ir iegūt iepriekš prasīto informāciju, tāpēc dienests darīs to, kas ir jādara, lai iegūtu iepriekš prasīto informāciju par tiem automašīnu pārdevējiem, kas īsteno automašīnu tirdzniecības shēmas, izmantojot konkrētā portāla platformu. "Domāju, ka neapstāsimies. Novedīsim līdz galam, līdz informācijas saņemšanai par auto tirgotājiem," uzsvēra VID vadītāja.

Cīrule skaidroja, ka lēmums apturēt portāla darbību esot pārdomāts jau kādu ilgāku laiku. "Pārdomāja ilgi, pārdomāja soli pa solim. Šādas darbības nenotiek pēkšņi," sacīja Cīrule.

Vienlaikus viņa atzina, ka VID mērķis nav bijis slēgt portāla darbību. Tāpat VID nolūks neesot bijis vērsties pret IT nozari un IT uzņēmumiem. Runa esot par sadarbību ar nozares uzņēmumiem, lai vērstos pret nodokļu nemaksātājiem. Savukārt sankcijas pret konkrēto uzņēmumu SIA "Internet" ir par nesadarbošanos ar VID.

VID ģenerāldirektore arī informēja, ka dienests plāno pārrunāt ar IT nozares ekspertiem, kā turpināt virzīt uz priekšu šo lietu.

Lūgta komentēt iespējamos zaudējumus, kas varētu būt radušies auto tirdzniecības shēmās, Cīrule norādīja, ka precīzas summas vēl neesot iespējams nosaukt, taču runa varētu būt par miljoniem eiro. Taču to būtu iespējams noskaidrot, ja izdotos iegūt iepriekš prasītos datus no uzņēmuma "Internet".

"Internet" jurists Māris Ruķers šodien žurnālistiem sacīja, ka, ņemot vērā to, ka administratīvā tiesa maija beigās ir pieņēmusi "Internet" prasību pret VID, visām VID pret "Internet" vērstajām darbībām patlaban nav pamata. "Uzņēmums līdz šim ir sniedzis visu pieprasīto informāciju gan no VID, gan Valsts policijas, jo pieprasījumi bija individuāli, samērīgi un par konkrētām personām," skaidroja Ruķers.

Kā intervijā Latvijas Radio sacīja Cīrule, vēl šodien viņa ar VID juridiskā dienesta vadību pārrunājusi ierosinātās tiesvedības ietekmi uz VID darbībām. VID juristi to esot izvērtējuši un ir pārliecināti par dienesta rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem.

Kā ziņots, VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla "ss.lv" darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar "ss.lv" īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA "Internet" saimniecisko darbību. "Internet" 1.augustā pieņemto VID lēmumu par "Internet" saimnieciskās darbības apturēšanu 3.augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Cīrulei.

VID nosūtītajā pieprasījumā par sludinājumu portāla "ss.lv" bloķēšanu minēta vēl virkne ar SIA "Internet" saistītu domēna vārdu. Bez "ss.lv" iesnigumā minēti arī "2000.lv", "auto.lv", "dch.lv", "dorfman.lv", "doska.lv", "firenet.lv", "ftp.lv", "inet.lv", "internet.lv", "kasko.lv", "madam.lv", "moneta.lv", "multisistema.lv", "myphoto.lv", "netmail.lv", "noma.lv", "octa.lv", "pulse.lv", "showbar.lv", "sludinajumi.lv", "sound.lv", "sys.lv" un "titans.lv".

Augsto tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Inbokss" īpašnieks Andris Griķis šodien pauda, ka IT uzņēmumi var aiziet no Latvijas jurisdikcijas, lai pasargātu savu biznesu. Notiekošais ap sludinājumu portālu "ss.lv" radījis sašutuma vētru IT nozarē, kas ir neizpratnē - "kā var ienākt prātā apturēt veiksmīgi strādājošu, priekšzīmīgu nodokļu maksātāju", uzsvēra Griķis.