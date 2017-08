Pusaudži Rīgā kļūst par īpaši nekaunīgu laupītāju upuriem

Cietušais lūdzis atdot pulksteni, taču pēkšņi viens no ļaundariem no kabatas izvilcis nazi. Ar to piedraudot, viņš piedāvājis apmainīt nolaupīto pulksteni pret mobilo telefonu. Šādam piedāvājumam jaunietis nav piekritis. Pēc tam ļaundari piedāvājuši kāpt viņu automašīnā, lai atrisinātu strīdu. Sajūtot briesmas savai dzīvībai un veselībai, puisis no šī piedāvājuma atteicies, bet ļaundari devušies prom.

Pēc notikušā cietušais ieradās policijas iecirknī un uzrakstīja iesniegumu par laupīšanu. Pēc tam, kad puisis bija izgājis no iecirkņa, viņš uz ielas atkal pamanīja abus ļaundarus un paziņoja likumsargiem par viņu atrašanās vietu. Notikuma vietā ieradās Rīgas Latgales iecirkņa patruļpolicisti, kuri aizdomās turētos 1991. un 1972. gadā dzimušos vīriešus aizturēja un nogādāja policijas iecirknī.

Šajā pašā dienā Valsts policija saņēma informāciju, ka dažas dienas iepriekš, 1. augustā, Rīgā, Stacijas laukumā, pulksten 7.40 noticis noziegums pret vēl vienu 2001. gadā dzimušu jaunieti. Policisti ieguva informāciju, kas apliecina, ka šo noziegumu, iespējams, izdarījis jau aizturētais vīrietis, kurš dzimis 1972. gadā. Proti, viņš uz ielas pienācis pie jaunieša un palūdzis naudu. Kad jaunietis iežēlojies un iedevis svešiniekam 50 centus, vīrietis no viņa maka pagrābis desmit eiro un aizbēdzis.

Saistībā ar 4. augustā izdarīto noziegumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Savukārt par 1. augustā izdarīto noziegumu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas – par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Jāpiemin, ka 1991. gadā dzimušais aizdomās turētais jau iepriekš četras reizes sodīts par laupīšanām, savukārt viņa līdzdalībnieks vienu reizi sodīts par laupīšanu un vēl vienu reizi par narkotiku lietošanu.

1991. gadā dzimušajam aizdomās turētajam vīrietim piemērots drošības līdzeklis policijas uzraudzība. Savukārt viņa līdzdalībnieks šobrīd atrodas izolatorā un rīt tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu šai personai.