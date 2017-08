Seguma atjaunošanas darbi tiks pabeigti:



Brīvības iela posmā no Lāčplēša ielas līdz Bruņinieku ielai: ietves līdz 15. Septembrim, brauktuve līdz 10. septembrim.



Brīvības iela posmā no Bruņinieku ielas līdz VEF tiltam: strādā Rīgas siltums, asfaltēšanas pēdējo kārtu veiks nākamajā gadā.



K. Valdemāra ielas posmā no Kronvalda bulvāra līdz Zirņu ielai: ietves līdz 20. septembrim, brauktuve – 8. septembrim.



Duntes iela: ietves līdz 10. septembrim, brauktuve – 1. septembrim.



Elizabetes iela posmā no Eksporta ielas līdz E.Birznieka-Upīša ielai: ietves līdz 15. septembrim, brauktuve – 1. septembrim.



Dzirnavu iela posmā no Marijas ielas līdz Gogoļa ielai: ietves līdz 15. septembrim, brauktuve – 1. septembrim.



Dzirnavu iela posmā no Marijas ielas līdz Tērbatas ielai: ietves līdz septembra beigām, brauktuve – nākamajā gadā.



Stabu iela posmā no Brīvības ielas līdz Valmieras ielai: ietves līdz 15. septembrim, brauktuve - 1. septembrim.



Stabu iela posmā no K.Valdemāra ielas līdz Brīvības ielai, strādā Rīgas siltums, brauktuve un ietves – nākamajā gadā.



Satiksmes departaments būvniecības laikā organizē regulāras tikšanās ar atbildīgajiem būvdarbu veicējiem un inženierkomunikāciju valdītājiem, pieaicinot speciālistus gan no Darba inspekcijas, gan citām atbildīgajām institūcijām, lai vērstu uzmanību uz normatīvu prasībām un to ievērošanas nozīmīgumu darbu organizācijas procesā.

