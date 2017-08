Nesen DP saņēma informāciju no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) par atsevišķu komercbanku saistību ar pārskaitījumiem, kas noteiktā laika posmā pastarpināti veikti ar Ziemeļkoreju saistītiem uzņēmumiem.

Tagad DP ir sākusi kriminālprocesu par iespējamiem starptautisko sankciju pārkāpumiem. Izmeklēšana šobrīd ir sākotnējā stadijā, tāpēc DP plašākus komentārus nesniedz.

Jau ziņots, ka FKTK piemērojusi soda naudu "Reģionālajai investīciju bankai", "Baltikums Bank" un "Privatbank" kopumā 641 514 eiro apmērā. Soda naudas piemērotas, jo atsevišķi šo banku klienti, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

FKTK sadarbībā ar ASV Federālo izmeklēšanas biroju konstatējusi, ka trīs Latvijas bankas - "Reģionālā investīciju banka", "Baltikums Bank" un "Privatbank" - nav ievērojušas regulējošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Pārkāpumi ir saistīti ar klientu izpēti, kas ietver arī darījumu uzraudzību un nepietiekamu informācijas iegūšanu par klientu norādītājiem patiesajiem labuma guvējiem un veiktajiem darījumiem. Vairākos gadījumos laika posmā no 2009. līdz 2015.gadam daži no minēto banku klientiem, izmantojot ārzonas teritorijās reģistrētus uzņēmumus un sarežģītas darījumu ķēdes, no saviem kontiem veica pārskaitījumus, lai apietu pret Ziemeļkoreju noteikto starptautisko sankciju prasības.

"Reģionālās investīciju bankas" valdes loceklis Aleksandrs Jakovļevs norādīja, ka apzinās starptautisko sankciju striktas ievērošanas nozīmīgumu. "FKTK bankas darbībā nekonstatēja apzinātu un tīšu regulas Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Ziemeļkoreju prasību pārkāpumu. Banka apzinās starptautisko sankciju striktas ievērošanas nozīmīgumu un savu iekšējās kontroles sistēmu veido saskaņā ar skaidru minētā principa izpratni," teica Jakovļevs.

"PrivatBank" pārstāvji atzīmēja, ka banka ir veikusi izmaiņas klientu izpētes politikā un biznesa riska izvērtēšanas stratēģijā, atsakoties no klientiem un transakcijām ar potenciāli augstu risku. "Komisija, 2017.gadā veiktās mērķa pārbaudes ietvaros, konstatēja trūkumus bankas klientu padziļinātas izpētes un darījumu uzraudzības jomā 2013. un 2014.gadā, kuru dēļ atsevišķi klienti izmantoja banku starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā. Komisija ir secinājusi, ka banka netika apzināti un tīši pārkāpusi regulas Nr.329/2007 prasības un nebija tieši iesaistīta sankciju apiešanā. Tāpat komisija ir secinājusi, ka klientu skaits un darījumu apmērs, attiecībā uz kuriem banka ir pieļāvusi pārkāpumu, ir neliels un līdz ar to bankas pārkāpumi vērtējami kā nebūtiski," pauda bankā.

Savukārt "Baltikums Bank", kas strādā ar zīmolu "BlueOrange", sadarbībā ar starptautisku kompāniju plāno veikt būtiskus iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumus noziedzīgu darījumu identificēšanai, atzina bankas pārstāvji, komentējot FKTK bankai piemēroto soda naudu par iesaisti starptautisko sankciju pret Ziemeļkoreju apiešanā. "Baltikums Bank" pārstāvji norādīja, ka minētie pārskaitījumi netika veikti un netika saņemti par labu personām, kas ir iekļautas sankciju sarakstos. Tāpat FKTK ir atzinusi, ka konkrētajos apstākļos nebija iespējams konstatēt tiešu sakarību starp sankciju režīma pārkāpumu un bankas pārkāpumu klientu izpētes jautājumā. Tādējādi bankas darbībā nav konstatēts apzināts pārkāpums.