Teikā aiztur vairākkārt sodītu mājokļu apzadzēju

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Teikas iecirknī 21. jūlijā tika saņemta informācija par zādzību no privātmājas teritorijas, no kuras nozagts zāles pļāvējs. Ierodoties notikuma vietā, likumsargiem tika parādīts video ieraksts no šīs privātmājas video novērošanas kameras.