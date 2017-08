Google Maps

Rīgā ierobežos satiksmi Oskara Kalpaka bulvāra posmā

Runā Rīga LETA

Remontdarbu laikā, no 4.augusta līdz 10.augustam, vakara un nakts stundās, no plkst.20 līdz plkst.7, tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Oskara Kalpaka bulvāra posmā no Brīvības gatves līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, informēja Rīgas domē (RD).