Piedalies "Rollers Tavai vasarai" fināla izlozē!

Aicinām sekot līdzi izlozei klātienē ne tikai 90 finālistus, kuri pretendē uz trīs rolleriem, bet arī ikvienu, kurš vēlas satikt savu iemīļoto radio dīdžejus.

Loterija „Rollers Tavai vasarai” norisinājās visas vasaras garumā. Laikā no 10. maija līdz 18. jūlijam tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri iepirkās Circle K degvielas uzpildes stacijās un reģistrēja pirkuma čekus Radio Skonto, Radio Skonto Plus vai Radio TEV mājas lapās, tika sniegta lieliska iespēja laimēt rolleru un Circle K dāvanu karti.

Kopumā loterijas finālā piedalīsies 30 finālisti no katras radio stacijas. Katrs no viņiem saņems Circle K dāvanu karti un pretendēs uz galveno balvu - rolleru. Pasākumā muzicēs Radio Skonto ētera balss Mārtiņš Kits.

Radio Skonto, Radio Skonto Plus un Radio Tev ir lielākā Latvijas komerciālo radio staciju grupa, kuras kopējais visu trīs radio staciju nedēļas klausītāju skaits saskaņā ar pētījumu kompānijas Kantar TNS Radio auditorijas pētījuma 2017. gada pavasara perioda rezultātiem ir 388 000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Radio stacijas Radio Skonto un Radio TEV ir dzirdamas visā Latvijā, savukārt Radio Skonto Plus priecē klausītājus Rīgā un Pierīgā.