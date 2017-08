Latvijā dzimušais vīrietis, kurš precējies ar sievieti no Lietuvas, tiešajā ēterā, runājot izcilā angļu mēlē, pastāstījis, ka abi ar sievu kopš 2016. gada jūnija, kad briti nobalsoja par aiziešanu no Eiropas Savienības, piedzīvojuši verbālu uzbrukumu virkni no savu kaimiņu puses.

Latvijā dzimušais vīrietis klāstījis, ka neziņa, kas valda pēc balsojuma, ir milzīga, neraugoties uz faktu, ka Lielbritānijā viņš mīt jau 12 gadus.

"Mēs esam piedzīvojuši daudz uzbrukumu no kaimiņiem kopš šī referenduma, mums pat nācās pārdot savu īpašumu un pārcelties citur," viņš atklāj.

"Viņi turpināja kliegt: "Mēs jūs ienīstam, dodieties mājās" un tamlīdzīgi. Policija mums nevarēja palīdzēt, jo trūka pierādījumu, tāpēc mēs nolēmām, ka vairs nevaram to izturēt," viņš paskaidroja.

Uz raidījuma vadītāja jautājumu - kāpēc, viņaprāt, notiek šādi uzbrukumi, vīrietis sacīja: "Viņi domā, ka mēs esam pārāk labi. Man ir mans bizness, man klājas labi, manai kundzei ir labs darbs, viņai arī klājas ļoti labi. Viņi nespēj saprast, kā divi imigranti var dzīvot tik labi un atļauties tādas pašas mājas, kādas ir viņiem."

Vīrietis, vaicāts par turpmāko rīcības plānu, saka, ka neredz iespēju atgriezties Latvijā vai Lietuvā, no kurienes nāk viņa sieva. "Man šeit ir bizness, man šeit ir mājas. Es neredzu iespēju pārvākties jebkur citur," viņš saka.

Dzīvo Lielbritānijā un vēlies ar mums padalīties savā pieredzē? Raksti uz kasjauns@kasjauns.lv!

Brīva pārvietošanās tiks pārtraukta pēc pusotra gada

Lielbritānijai izstājoties no ES, brīva pārvietošanās uz Lielbritāniju no bloka valstīm tiks pārtraukta 2019. gada martā, paziņoja premjerministres Terēzas Mejas preses sekretārs Džeimss Slaks.

Kādas būs vienošanās migrācijas jomā pēc tam, nav zināms, viņš atzina.

"Laika gaitā tiks izvirzīti citi postbreksita imigrācijas sistēmas elementi," sacīja Slaks.

"Būtu aplami izteikt pieņēmumus par to, kā tie varētu izskatīties, vai arī vedināt uz domām, ka brīvā pārvietošanās turpinās būt tāda, kāda tā ir tagad," viņš piebilda.

Mejas valdībā nav vienprātības, kā īstenot "Breksitu", un ministri pauduši pretrunīgus signālus par Apvienotās Karalistes nākotnes attiecībām ar bloku.

Valdība apgalvo, ka Lielbritānija pametīs bloka vienoto tirgu un muitas savienību, kā arī apturēs brīvu pārvietošanos no ES valstīm. Tomēr amatpersonas arī skaidro, ka pārmaiņas, kurām būs nopietnas ekonomiskās sekas, nenotiks vienas nakts laikā.