Šodien "Vienotība" sanāks uz valdes sēdi, lai lemtu par Solvitas Āboltiņas atrašanos partijas frakcijas priekšsēdētājas krēslā, kā arī lai diskutētu par partijas gatavošanos nākamajā rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Kā iepriekš izteicās Smiltēns, viņš nekandidēs uz partijas priekšsēdētāja amatu, ja politiskā spēka Saeimas frakciju turpinās vadīt Āboltiņa.

Smiltēns šorīt intervijā LTV atzina, ka tad, kad nāca klajā ar savu paziņojumu, ka Āboltiņai jāatstāj Saeimas frakcijas vadība, viņš bija saņēmis signālus par daudzu svarīgu biedru un, iespējams, pat veselu nodaļu gatavību atstāt politisko spēku, ja tajā nenotiks pārmaiņas.

Politiķis atzina, ka viņam un Āboltiņai ir atšķirīgi viedokļi par to, kādām pārmaiņām jāseko partijā, taču viņš ir pārliecināts, ka šīm pārmaiņām jābūt vērienīgām. Faktiski "Vienotību" nevajag glābt, bet būvēt no jauna no iekšpuses, izteicās Smiltēns.

Viņš uzskata, ka, neko nemainot, nākamajās Saeimas vēlēšanās partija varētu sagaidīt 4-6% vēlētāju balsu, kas nozīmētu lielu pārstāvības zaudēšanu gan Saeimā, gan Ministru kabinetā. "Vienīgais veids, kā mums cīnīties par sabiedrības atbalstu 10-20% apmērā, ir tiešām veikt radikālas pārmaiņas "Vienotībā"," atkārtoti uzsvēra Smiltēns.

Partijas vadītāja vietnieks atzina, ka "Vienotības" pārmaiņu priekšnosacījums ir Āboltiņas aiziešana no partijas Saeimas frakcijas vadītājas amata, jo tikai tad varot notikt politiskā spēka līdera maiņa pēc būtības. Ja tas nenotiks, partija zaudēs esošos biedrus, kā arī nevarēs piesaistīt jaunus, brīdināja Smiltēns. "Partijas biedri, partijas nodaļas, reģionu pārstāvji - tas ir "Vienotības" pamats," uzsvēra politiķis.

"Kopumā, individuāli runājot arī ar "Vienotības" frakcijas pārstāvjiem, viedoklis ir pilnīgi skaidrs, ka pārmaiņām jābūt, un tām jāsākas tieši frakcijas vadībā, lai tas būtu apliecinājums arī sabiedrībai, ka "Vienotība" mainās," sacīja Smiltēns.

Viņš arī atklāja, ka šodien gaidāmajā valdes sēdē tiks pārskatīts jautājums par politiskā spēka ģenerālsekretāra Arta Kampara atrašanos amatā. "Tas būs pirmais jautājums, kas nonāks valdes dienaskārtībā, kā tas allaž ir bijis pēc "Vienotības" valdes nomaiņas," sacīja Smiltēns. Savu līdzšinējo sadarbību ar Kamparu viņš kopumā novērtēja kā labu, "bet, protams, būtu jāvērtē līdzšinējais paveiktais un arī tas, ko ģenerālsekretārs var dot turpmākajā periodā".

Vaicāts, ko "Vienotība" nākotnē var dot sabiedrībai, Smiltēns akcentēja partijas lielo politisko pieredzi, kā arī cilvēku uzticību daudziem individuāliem partijas biedriem.