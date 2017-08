1945.gadā dzimušais Taivānas pilsonis ir kompāniju "Trans Merits Co. Ltd" un "Global Interface Company Inc" vadītājs.

Kā norādīts publikācijā "Latvijas Vēstnesī", ar šo kompāniju starpniecību Cajs sniedzis finanšu un materiālu palīdzību "Korea Mining Development Trading Corporation", lai sekmētu Ziemeļkorejas politiskā režīma stiprināšanu, kā arī tādu programmu attīstību, kuras saistītas ar masu iznīcināšanas ieročiem, tai skaitā ar kodolieročiem un ballistiskajām raķetēm.

Ministru kabineta rīkojumu "Par finanšu ierobežojumu noteikšanu attiecībā uz subjektiem, kas saistīti ar Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas īstenoto kodolprogrammu un politisko režīmu" 31.jūlijā parakstījis Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (V) vietā.